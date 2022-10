Ilija oduševio Fabijana i osvojio zlatni gumb: 'Stvarno mislim da si izabrao ono što trebaš raditi u životu'

Po završetku četvrte epizode Supertalenta postalo je poznato ime dobitnika trećeg zlatnog gumba, a izravnu ulaznicu u polufinale ovoga je puta osvojio šarmantni i skromni 25-godišnji ulični svirač Ilija Babić koji je svojim nastupom očarao novog člana žirija Fabijana Pavla Medvešeka. Ovaj mladi zaljubljenik u glazbu koji dolazi iz Beograda već šest godina živi od svog talenta koji pokazuje na ulicama svjetskih gradova, a nakon što se na pozornici Supertalenta pojavio s loncima, tavama i kantama, članovi žirija ostali su ugodno iznenađeni jer je Ilija na njima odsvirao zarazne ritmove.

„Jako si šarmantan i sladak… ja bih te voljela i vidjeti i slušati“, poručila je Maja s kojom su se složili i ostali članovi žirija, a Ilijin je nastup poseban dojam ostavio na Fabijana koji se poistovjetio s njim otkrivši da je sa svojim bendom nekada također htio živjeti isključivo od glazbe. „Jako mi se sviđa koliko si snalažljiv, vidi se da imaš nevjerojatno iskustvo sviranja… Stvarno mislim da si izabrao ono što trebaš raditi u životu. To da si putovao s glazbom i stvarno se tome prepustio, da je to bio tvoj jedini izvor i način života – za to treba sve drugo na neki način potisnuti i maknuti se, bila to obitelj, prijatelji ili neki prirodni slijed života. Mislim da je to velika stvar i u to ime mislim da ti mogu eventualno pomoći na tom putovanju sa svojim jednim zlatnim gumbom“, poručio je Fabijan, nakon čega su pozornicu prekrili zlatni konfeti.

Foto: Nova TV

Simpatije žirija osvojila je i Digna Mbepera koja je s gledateljima Supertalenta podijelila tužnu životnu priču, a zatim oborila žiri s nogu izvedbom pjesme 'I Will Always Love You'. Iako su je nakon nastupa preplavile emocije, Digna je dokazala da joj je mjesto na pozornici, a to su potvrdili i pozitivni komentari te prolazni glasovi žirija. „Ponekad je zaista teško biti sretan kad ti je duša slomljena. Suze su u redu, one nas mogu izliječiti. Ne smetaju mi tvoje suze jer si vrlo snažna žena s moćnim glasom i imaš talent koji trebamo u ovom showu“, poručila je Martina.

Svojim je nastupom i osobnošću publiku osvojio i 21-godišnji Antoneli Mišrafović iz Gunje koji je izveo prve rap stihove u ovoj sezoni. Antoneli, kojemu je umjetničko ime Lenny Fist, došao je u show u inat svima koji su ga nekada zadirkivali zbog drugačijeg hoda koji je posljedica skolioze, a za izvedbu Eminemove pjesme 'Lose Yourself' osvojio je četiri prolazna glasa. „Još nismo imali repera ove godine i moram priznati da mi je ovo bilo jedno sjajno osvježenje. Repao si kao da to radiš sto godina. Bez obzira na to što to netko tamo negdje ne razumije ili to nije njegov fah, ti moraš to nastaviti raditi dalje jer to radiš sjajno. Puno energije, točan si, moćan si, užasno si kul dok to radiš“, rekla je Maja, a podržao ga je i Davor poručivši: „Meni si bio izvrstan i sve što si rekao apsolutno sam shvatio s respektom“.

Splitski slavuj i vuk samotnjak Ivo Marinković za svoj je audicijski nastup odabrao pjesmu 'Believe' legendarne pjevačice Cher, a nakon njegove izvedbe članovi žirija zapitali su se je li uistinu introvertiran kao što je ranije opisao. Ne samo da je osvojio četiri prolazna glasa, nego je svojom interpretacijom popularne pjesme uspio očarati Maju koju je za vrijeme nastupa fiksirao pogledom. „Meni je ovo bilo tako seksi. Zahvaljujem se na ovom dubokom pogledu, ja sam sada tu pjesmu proživjela potpuno drugačije. Moram reći – savršeno mi je bilo“, izjavila je Maja.

Svojom autorskom pjesmom predstavio se 17-godišnji Luka Kolenko kojega za pisanje pjesama na hrvatskom, engleskom i njemačkom najčešće inspiriraju djevojke. S tri prolazna glasa izborio je prolaz u idući krug natjecanja, a dok su mu neki članovi žirija zamjerili što su ga emocije preuzele jer se previše unio u pjesmu, Martina je poručila: „Iznimno sam sretna što Luka ne pripada većinskoj generaciji djece i mladih koji su izgubili širinu palete osjećaja. Ovo je sad jedan ozbiljan problem današnjeg vremena, a to je da je klincima isti izraz lica kad su tužni, sretni, ljuti… Luka je jedan mali, slatki vanzemaljac koji se ne srami pokazati emocije koje su ključ života“.

Kombinacijom plesa, akrobacija i malo romantike predstavili su se Silvija i Miroslav Kasumović, novopečeni bračni par iz Osijeka. Iako im ponekad nedostaje vremena jedno za drugo jer zajedno vode plesni studio i rade dodatne poslove, Silvija i Miroslav pokazali su da ih povezuje snažna kemija, a za svoj su nastup dobili tri prolazna glasa. „Realno dobar ste par što se plesa tiče i vizualno. Lijepo ste se sjedinili. Koreografija je meni sjajna“, rekla je Maja.

Foto: Nova TV

Adrenalinske akrobacije na podu i u zraku izveli su Nathan Prince, Cornelius Atkins i Isis Clegg-Vinell koji zajedno čine Trio Vertex. Kombinacija cirkuskih elemenata i akrobatike potpuno je raspametila članove žirija koji su u nevjerici pratili svaki njihov potez. „Povjerenje među vama je zbilja nešto nevjerojatno. Moram reći da je ne samo opasno, nego i prekrasno“, zaključila je Martina, a britanski je trio kući otišao s četiri prolazna glasa.

Akrobatske elemente pomiješane s rock 'n' rollom pokazale su rasplesane članice Plesnog kluba Spliters iz Splita koje su već na prvi pogled oduševile Maju svojim kostimima i inspirirale ju za neku od budućih modnih kreacija na Supertalentu. Niz komplimenata nastavio se i nakon nastupa, a četiri prolazna glasa osigurala su im prolaz u idući krug natjecanja. „Ja obožavam tu rock 'n' roll energiju. Čak mi je u nekim trenucima bila i neka kombinacija cheerleadinga jer ste bile dosta onako nabrijane, još je samo falilo tih skokova i podrški“, poručio je Davor.

Foto: Nova TV

Talent brzog slikanja demonstrirao je kandidat Pali Baša koji se na pozornici pojavio u dugačkom ogrtaču koji mu je pokrivao lice. Svoje je umjetničko djelo nacrtao naopačke, a kada ga je okrenuo, gledatelje je dočekalo dvostruko iznenađenje. Osim što se na njegovom platnu nalazio naslikani portret Jacka Sparrowa iz popularnog filmskog serijala 'Pirati s Kariba', nakon što je Pali Baša spustio ogrtač i okrenuo se prema publici otkrio je da se i sam vjerno prerušio u njegov lik.

Foto: Nova TV

Za svoj je nastup samostalno izradio periku i sašio poseban kostim, a njegov se trud itekako isplatio jer su ga članovi žirija nagradili prolaznim glasovima. „Jako cijenim svestranost, tvoju vještinu, a cijenim i činjenicu da si jako tajanstven i to je možda najbolji dio tvog nastupa“, izjavila je Martina.

Među kandidatima u četvrtoj epizodi Supertalenta našao se i 73-godišnji Milovan Milutinović koji je žiri iznenadio pojavivši se u liku Supermana. Svojim je talentom trčanja s teškim vrećama od sto kilograma zabavio publiku i žiri, no nije uspio izboriti prolazne glasove za nastavak natjecanja.

