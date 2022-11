Ibrica Jusić snimio prvi duet sa solo izvođačem: 'Stigla mi je kao svjetlo na kraju tunela'

„Ima dana kao da ih nema“ je predivna duet balada u kojoj su vokale udružili legendarni Ibrica Jusić i Anezi.

Suradnja Ibrice i Anezi nastala je spontano na prijedlog skladatelja Marka Tomasovića. Početno je Ibrica izabrao pjesmu „Ima dana kao da ih nema“ samo za sebe, ali obzirom da je Marko dobro upoznao Anezin široki senzibilitet i vokalni izričaj, predložio mu je da ovu pjesmu otpjeva upravo s njom.

Ibrica je zbog dugogodišnje suradnje s Tomasovićem prihvatio taj prijedlog i odlučio baš Anezi dati tu posebnu priliku za duet sa solo izvođačem, po prvi puta nakon 58 godina karijere.

Tekst pjesme je životne tematike, a autorica je inspiraciju za njega dobila posjetom potresom pogođenoj Petrinji.

Skladatelj je tekst pretočio u vrlo lijepu i ozbiljnu melodiju, dok je aranžer sve to obukao u jedno bezvremensko ruho.

Spot je snimljen u dvorištu i okolici oronulog Senatorija Brestovac na Medvednici. Za snimanje i montažu zaslužna je produkcija izvršne producentice projekta Ane Borić - Click Play Producitons.

Lokacija se odlično uklopila u temu pjesme, a decentnim kadrovima Ibrice i Anezi dodatno je naglašeno najbitnije u ovoj suradnji, a to je pjesma.

„Imao sam gostovanja na pjesmama grupa – Picksiebner, Atlantida i Zabranjeno pušenje, ali nikada u svojoj karijeri nisam imao duet sa solo izvođačem. S Markom Tomasovićem surađivao sam na dosta pjesama i jako cijenim i poštujem njegovo mišljenje. Zbog toga sam u potpunom povjerenju Anezi upoznao tek na dan snimanja. Isprva mi se ta suradnja činila kao zanimljiva novost u mojoj karijeri u smislu spoja mladosti i iskustva. Međutim, kada sam upoznao Anezi to je postalo više od toga. Odmah sam imao osjećaj kao da ju znam 100 godina, a već kada sam čuo kako je otpjevala prvu kiticu našeg dueta pomislio sam si: 'To je to! Moje i ničije!'. Moram priznati da sam zbog svojih zdravstvenih tegoba s rukom bio upao u neko apatično stanje. Bio sam bezvoljan i potišten, ali sam se razbudio nakon ove suradnje. Osim pjevačkog talenta, Anezi ima jaku osobnost i karakter koji me osvojio. Svatko tko uđe u ozbiljniji razgovor s njom ili je pominije prouči kroz njene intervjue shvatit će o čemu govorim. Zbog svega osjećam da mi je Anezi sudbina poslala kao svjetlo na kraju tunela u koji sam bio upao. Razveselila me naša suradnja.“ – rekao je Ibrica Jusić.

Anezi se pjesma svidjela jer je duboka i kvalitetna i kao takva odličan nastavak je na njenu naslovnu pjesmu s albuma prvijenca „100 je razloga“ koju je izvela na festivalu „Večeri dalmatinske šansone“ 2021. godine.

Pjesma „Ima dana kao da ih nema“ ostavlja snažan dojam duha evergreen vremena i grandioznih balada.

„Naprosto mi je čast i zadovoljstvo surađivati s takvom legendom. Zahvalna sam i blagoslovljena što je Ibrica pristao na Markov prijedlog za duet sa mnom. Nakon što sam upoznala Ibricu postala sam i oduševljena, jer on ima još uvijek onu jaku životnu iskru u očima i neslomiljivi dječački duh, što je za mene kao osobu koja voli život, iskustvo i voli stariti, apsolutno inspirativno. Pored toga, Ibrica je dobra i duboka duša, inteligentan i intenzivan, a takvi ljudi su baš po mojoj mjeri pa nije trebalo dugo da se između nas desi klik koji je doveo do dugih životnih razgovora, a nadam se da će odvesti i do doživotnog prijateljstva. Nešto samo naizgled nespojivo ispalo je skroz izbalansirano i spojivo. Veselim se što ćemo to moći pokazati kroz ovu pjesmu, a i zajedničke nastupe i intervjue. Vjerujem da je Ibrica, u maniri najvećih, ovim duetom poklonio mnogo mojoj daljnoj karijeri i da je tim duetom, nakon mog nedavnog dvostrukog albuma prvijenca, finalno zabetoniran temelj moje karijere.“ - rekla je Anezi

Marko Tomasović autor je glazbe, Nevia Korpar autorica je teksta, a Aleksandar Valenčić potpisuje aranžman.

