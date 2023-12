Goran Bare otkrio: 'Ne nastupam više pijan i drogiran, to je veliko olakšanje za bend'

Frontmen rock sastava Majke, 58-godišnji Goran Bare prošlog je petka nastupio u zagrebačkoj Areni i to u odličnoj formi. Goran je i sam nedavno priznao da je ovo za njega dobro i plodonosno razdoblje, a kada je riječ o njegovoj formi, tada malo smiruje oduševljenje. - Nije baš da sam top. Ali sam ono što bi se reklo... Više ne izlazim pijan na binu niti drogiran. To je veliko olakšanje za bend, to su me oni sami zamolili. Ja sam im obećao i toga se držim - priznao je roker za 24 sata.



Tvrdi da je tu odluku donio još prije godinu i pol dana, a otkrio je kako je njegovo stanje utjecalo na njihove projekte i buduće svirke. - Menadžer mi je mrtav-hladan iskreno rekao da ne ide, da mu je teško dogovoriti bilo kakvu svirku, ljudi su izgubili povjerenje..., promotori i drugi. Sve dok nismo počeli raditi dobre koncerte. Normalno, onda se proširio dobar glas. Ja sam svom bendu obećao: 'Od mene više nećete doživjeti to da budem na bini onakav kakav sam bio prije, da blebećem svakakve gluposti'. Od tada su nam koncerti prepuni, punimo sve živo, jako je velik interes, čak ne možemo toliko ni svirati, već sam omatorio, moramo čak neke koncerte reducirati. Ja ne mogu to sve izdržati, a ni bend, nisu ni oni u cvijetu mladosti - simpatično je kazao Goran Bare koji je otkrio i koliko mu je jednostavnije nastupati bez alkohola.



- Jako mi je lakše. Meni je jednostavno prije koncerta bilo dosadno. Popiješ jednu, drugu, treću, četvrtu, pa dok dođe koncert ti si mrtav pijan, onda blebećeš gluposti, trkeljaš... Uglavnom, nije dobro. Nije bilo dobro i moralo se nešto promijeniti. Drastično. I to smo napravili. I od tada zaista kao da je neka nova mladost - dodao je Bate te je kao i velik broj njegovih kolega prokomentirao fenomen Aleksandre Prijović koja je nedavno rasprodala čak pet zagrebačkih Arena, a prokomentirao je i Lepu Brenu.

VEZANI ČLANCI:

- Kao da su na Olimpijadi. Mora Brena sad prestići Prijovićku. Pa će onda Prijovićka opet morati prestići Brenu. Ne znam iskreno tko je Aleksandra Prijović niti ću ikad saznati. Baš me briga, iskreno. Ali je fenomen, kao magnet, očito privlači ljude - priznao je simpatični Bare koji je pojasnio razmišlja li o tome da snimi i božićnu pjesmu. - Nije ispalo. Vidio sam da mi ne ide, da nije to za mene. Ne ide mi zato što jednostavno moj odnos prema Božiću nije kao kod drugih ljudi. Kao prvo, Božić nikad nisam doživio onako kako ga doživljavaju drugi ljudi, u krugu obitelji, da se nešto jede, slavi. Je, moja obitelj je tako živjela, ali ja nisam bio s njima - zaključio je Vinkovčanin.

VIDEO: Bivša predsjednica u neobičnom izboru obuće: U centru Zagreba viđena u japankama.