Glumac priznao da se nakon prvog seksa s drugom ženom rasplakao: Ovo nije mogao zaboraviti

Glumac David Arquette (49) u razgovoru s radijskim voditeljem Howardom Sternom ispričao je koliko mu je teško pao kraj braka s popularnom 'Prijateljicom' Courtney Cox (56). Priznao je da se rasplakao nakon prvog seksa s drugom ženom.

Ovaj par u braku je bio 11 godina, a ovaj tjedan im je godišnjica razvoda. U intervjuu koji je glumac dao kratko nakon rastanka, otkrio je kako je doživio slom boreći se da zaboravi intimnost koju je dijelio s bivšom suprugom. Rekao je da je pokušaj vođenja ljubavi s drugom za njega tada bio potpuno "nova stvar". "Nakon prve djevojke s kojom sam spavao... par dana kasnije... plakao sam. Bio je to kraj svih intimnosti koje sam dijelio sa suprugom“, rekao je te dodao da je imao osjećaj kao da je sve što je prije bilo maknuo sa strane.

U razgovoru je Arquette otvoreno pričao i kako su u to vrijeme Cox i on bili sve manje intimni, što je na kraju i dovelo do raspada braka. „Ona se jednostavno nije željela zbližiti na taj način. Poručila mi je da 'radim što god mislim da moram'. U biti je rekla da sam slobodan viđati se s drugima“, rekao je tada glumac.

Bivši supružnici su u to vrijeme okončali brak i zajedničkom izjavom za javnost.

Podsjetimo, njihov brak je trajao od 1999. do 2010. godine, a razvod je finaliziran tek 2013. godine. Vijest o kraju njihova braka izazvala je šok u svijetu showbusinessa. Bivši su supružnici krenuli svatko svojim putem, ali su ostali u prijateljskim odnosima. Par ima i zajedničku kćer Coco (16), zbog koje je prvenstveno i ostao u dobrim odnosima.

