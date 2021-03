Glumac iz 'Boljeg života' u teškom stanju zbog korone, cijepio se u siječnju

Vlasta Velisavljević, 94-godišnji srpski glumac koji je domaćoj publici najpoznatiji po ulozi magistra Đorđevića u seriji "Bolji život" pozitivan je na koronavirus i trenutno se nalazi u KBC Dragiša Mišović u Beogradu, piše Nova.rs.

- Vlasta je primljen prije nekoliko dana. Testiran je na koronavirus i pozitivan je. Trenutno je u teškom stanju, zbog čega je priključen na respirator , rekao je izvor.

Inače, glumac je cijepljen protiv koronavirusa 21. siječnja ove godine.

- Odlučio sam se za rusko cjepivo, ali ga nisam mogao primiti. Liječnici su mi rekli da se ne može davati osobama starijim od 76 godina, a ja imam 94. Rekao sam liječnicima: "Želim rusko zbog poznatog ruskog književnika i liječnika Antona Pavloviča Čehova."

Mislio sam da će me razumjeti, ali činilo se da me nitko ne razumije. Malo sam se šalio. Da vam pravo kažem, nije me briga o kojem se cjepivu radi. Važno mi je da se zaštitim od koronavirusa i da budem zdrav, rekao je ranije za Nova.rs. Glumac je lani govorio kako se čuva i pridržava svih epidemioloških mjera.

- Čuvao sam se i još se čuvam. Gadno je kada imate neki problem druge vrste što se tiče zdravlja, pa onda zbog korone druge djelatnosti u medicini ne rade ili sa smanjenim kapacitetom. Sve je donekle zatvoreno. Sada se ne možemo kontrolirati kao ranije. Ili možemo manje. Kao i ostali svijet, tako se čuvam i ja. Svijet se bori i ja zajedno sa svijetom - rekao je nedavno glumac povodom teške situacije u cijelom svijetu zbog pandemije koronavirusa.

