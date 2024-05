Glumac iz 'Audicije' oporavlja se nakon moždanog udara: 'Prepao sam se da ne ostanem nepokretan'

Jasmin Geljo (64), bosanskohercegovački glumac s adresom u Kanadi, prije mjesec dana imao je moždani udar. Glumac najpoznatiji po ulogama Mime Šiš i Rokija Mokroguza iz kultne predstave "Audicija" o svom zdravstvenom stanju govorio je za Avaz. Kazao je da je sve počelo kada se vlakom vraćao iz Montreala.

- A htio sam ići vlakom, jer vlak stalno ide uz jezero i sve to lijepo izgleda. Nakon što sam stigao u Toronto, odjednom sam osjetio vrtoglavicu i slabost u lijevoj ruci i nozi. Sve mi je bilo nekako nestvarno u glavi, ali rekao sam si: "Sigurno sam ukliještio živac na leđima, zato mi se sve ovo događa", kazao je glumac i dodao da je pričekao taksi i krenuo kući misleći da će proći.

- Sutradan je stanje bilo još malo gore, a dan poslije sin moje partnerice, koji je kineziolog i košarkaški trener, čim me vidio posumnjao je na moždani udar i odmah je poslao hitnu pomoć. Kad su mi iz hitne izmjerili tlak, bio je 224/90. Smjestili su me na hitnu i odveli u bolnicu. Bio je petak. Nakon svih pregleda na hitnoj i nakon CT-a nije se vidjelo ništa značajno pa su me poslali kući, s uputama da u ponedjeljak odem kod specijalista za tlak, dodao je glumac. U ponedjeljak mu je konačno postavljena dijagnoza. Priznao je da je zbog svega doživio veliki strah.

- Naravno da me bilo strah kad se sve dogodilo, a najviše da ne ostanem nepomičan i ne budem na teret sebi i drugima. Srećom, to se nije dogodilo zbog hitne intervencije liječnika i bolničkog osoblja. Bili su sjajni. Hvala im – ističe Geljo i dodaje da mu se život promijenio za 360 stupnjeva.

- Okrećite se sebi maksimalno, pazite šta jedete i pijete, ne dajte da vas gluposti sekiraju, naročito ne politički moroni koji se ne skidaju s malih ekrana. Nije im jasno da je život ništa. Jedan kapilarčić ih može odvesti dva metra ispod zemlje. Umjesto da uživamo u ovom raju koji se zove Zemlja, neki je nemilosrdno uništavaju zbog para. Svim poštenim ljudima kojih još ima preporučio bih da se prebace na biljnu ishranu, što više sirovu, kako bi sačuvali zdravlje i postigli dugovječnost – zaključuje Geljo.

