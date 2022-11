Glazbenik progovorio o braku s RTL-ovom voditeljicom: 'Potpisivanje nije promijenilo ništa'

Pijanist Petar Ćulibrk javnosti je napokon predstavio prvi samostalni pijanistički album "Old School". Kao solo jazz projekt "World's Okayest Pianist", pod kojim imenom Petar nastupa, na novom albumu objedinjuje devet autorskih kompozicija koje su nastale u različitim razdobljima Petrovog života, pa se u njima mogu čuti i različiti glazbeni utjecaji - počevši od Oscara Petersona, preko nezamjenjivih Reda Garlanda, Kennyja Barrona i Billa Evansa do mladih snaga - Taylora Eigstija, Emmeta Cohena i Nicholasa Dupuisa (Anomalie). Album je snimljen u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski u veljači 2022. uz tonskog snimatelja Peru Mihojevića, a u istoj koncertnoj dvorani snimljen je i videospot za pjesmu "Eleventh Hour" koji je režirao Tomislav Felbar u produkciji Ambedo Media.

- Reakcije na album su zasad jako dobre, moram priznati. Čak sam i iznenađen u određenoj mjeri pogotovo jer je solo album, a to je uvijek velik pothvat. Dosadašnje službene recenzije su pozitivne pa se nadam da će nastaviti u tom tonu – rekao nam je Ćulibrk. Inspiracija mu uvijek, kaže, dolazi sama zbog čega kompozicije nastaju u trenutku. - Nikad ne mogu unaprijed procijeniti kad i što će me potaknuti na pisanje pa se zna dogoditi da dugo vremena ne napišem ništa, a onda u mjesec dana pola albuma…Gotovo uvijek me inspiriraju ljudi. Osim u slučaju pjesme 'Eleventh Hour' za koju me inspirirao rok za snimanje koji se približavao, a trebao mi je jedan blues u repertoaru – kazao nam je. Za klavir voli reći da je vještina koja nudi beskraj slobode, a ograničen je samo svojom maštom i tehnikom. U pisanju kompozicija i sviranju se stalno tjera naprijed, kaže nam. - Više vježbam, slušam, istražujem. Probijam granice vlastitog stresa. Zapravo sam najsretniji kad čujem nešto što sam snimio i ne prepoznam sebe - to mi govori da je ovo što radim bolje nego što mislim da je – dodao je.

'World’s Okayest Pianist' je projekt koji je nastao sasvim slučajno. Naime, njegova draga prijateljica mu je 2017. godine za rođendan poklonila majicu s tim natpisom i koncept mu je odmah svidio stoga je odlučio pod tim imenom po prvi put otvoriti Instagram. - Kad je došlo vrijeme za snimanje albuma, pseudonim se sam nametnuo. I te majice su doživjele redizajn pa ih danas ima 6 različitih. Kad me ljudi pitanju zašto "okayest", volim u šali reći da je to da spustite očekivanja i onda se možda iznenadite – kazao je.

Petar inače dolazi iz obitelji glazbenika, otac mu je gitarist, a majka pjevačica. - Možda klavir nije bio najlogičniji izbor (htio sam zapravo svirati saksofon), ali se dogodio i zaljubio sam se već s 8 godina. Što se talenta tiče, ne znam baš jesam li ikad shvatio da ga imam, samo znam da sam jako puno radio na tome da dođem do ovoga gdje sam sad – priznao je.

Pitali smo ga stoga, pamti li svoju prvu izvedbu. - Vjerujem da bi se moja mama prije sjetila toga nego ja…Siguran sam da je nekad tijekom školske godine ‘95./’96. bila neka prva izvedba na klavirksom koncertu u glazbenoj školi Luke Sorkočevića u Dubrovniku, ali nisam siguran da ju imam spremljenu u memoriji – kazao je.

A osim prvog samostalnog albuma, ova godina posebna je i po nečem drugom. Naime, Petar je ove godine uplovio u bračnu luku s RTL-ovom voditeljicom i reporterkom Jelenom Pajić.

- I Jelena i ja imamo jako čvrstu, lijepu i intimnu vezu u kojoj smo shvatili da stvarno možemo biti ono što jesmo, samo potpisivanje braka nije promijenilo ništa. Ona je stvarno stijena na koju mogu računati u svakom trenutku pa tako i u trenutku izdavanja albuma, mog stresiranja oko kritika, koncerata… Svaki moj upjeh je i njen uspjeh, a i obrnuto – otkrio nam je Petar. Nakon vjenčanja, odlučili su se za egzotičnu destinaciju za medeni mjesec – Zanzibar (Tanzanija). - Tako je, bili smo 9 dana na Unguji, najvećem otoku zanzibarskog arhipelaga. Bio je to stvarno medeni mjesec za pamćenje - prekrasna priroda, divne nepregledne plaže bijelog pijeska, smiješni majmuni, divna, gusta prašuma, ukusna hrana i simpatični i susretljivi ljudi – ispričao nam je i dodao da je promet tamo bio kaotičan, u smislu da nema traka na cesti nego se vozi “kako tko gdje stigne”. Cijene su, kaže, opcionalne skoro svugdje, odnosno oko nje se može dogovoriti. - Jedino morate izdržati 4 plime i oseke dnevno u kojima se ocean povuče i do jednog kilometra… Uistinu smo uživali u svemu – zaključio je naš pijanist.

