Glasajte za nominirane za Večernjakovu ružu i osvojite bogate nagrade

Teška i izazovna bila je godina od koje smo se nedavno oprostili. Pandemija koronavirusa i potres promijenili su nam svakodnevni život i morali smo se prilagoditi novim pravilima i situacijama.

Za medije je 2020. godina bila posebno dinamična i zanimljiva te nam je otkrila neka nova televizijska lica koja su pokazala iznimne vještine na terenu u nemogućim situacijama, ali nam je dokazala i kvalitetu već poznatih nam televizijskih i radijskih lica i glasova.

Glazbenicima je bilo posebno teško u 2020. i tek su rijetki od njih uspjeli održati koji nastup lani zbog pandemije koronavirusa, ali nisu sjedili prekriženih ruku te su našli druge načine kako doći do publike.

NOMINIRANI SU:

1. TV OSOBA GODINE

Mislav Bago (Nova TV) RUZA2020 11

Mislav Bago s Nove TV opet je pokazao da se ne ustručava postaviti i najneugodnije pitanje. Jedan od najpoznatijih hrvatskih političkih novinara izvjestitelja iza sebe ima dugogodišnje iskustvo razgovora s najvažnijim političarima, koji su redovno vrlo gledani i komentirani na društvenim mrežama.

Foto: Nova TV

Zrinka Grancarić (HTV) RUZA2020 12

Urednica i iskusna reporterka koja je izvještavala s najzahtjevnijih događaja - potresa u Zagrebu i Banovini. Zajedno sa snimateljskom ekipom uvijek među prvima na razrušenim područjima, gledatelje HTV-a izvještavala je o stanju na terenu, materijalnim štetama, ozlijeđenim i preplašenim stanovnicima, naporima vatrogasnih i hitnih službi. Uvijek aktualna, s provjerenom informacijom od ranih jutarnjih sati pa sve do kasne večeri. Za mnogobrojna uključenja i izvještavanje te pomoć ljudima u potrebi - neumorna.

Foto: Krasnodar Peršun/HRT

Hrvoje Krešić (N1) RUZA2020 13

Novinar od čijih pitanja zaziru čak i oni uvijek spremni stati pred kamere. Tijekom 2020. reporter N1 televizije još je jednom opravdao svoju titulu novinara godine koju je od HND-a zasluženo dobio 2019. godine, a u prošloj godini ostao je zapamćen po pitanjima koja je bez ustručavanja postavljao članovima Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Foto: N1

Joško Lokas (HTV) RUZA2020 14

Od Upitnika iz sredine 1990-ih do Potjere 2020-ih Joško Lokas zaštitno je lice najraznovrsnijih HRT-ovih formata. Njegov je autorski doprinos raznovrstan, ali u voditeljskoj ulozi najbolje pliva kvizaškim vodama. Kad on pita, teško je na pitanje ponuditi netočan odgovor! Ova nominacija dolazi u pravo vrijeme - kao nagrada za velik trud u ostvarivanju posve novog pristupa 'Potjeri' - nije to bilo lako nakon Tarika! A on je uspio biti drugačiji i samo svoj!

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Mojmira Pastorčić (RTL) RUZA2020 15

Iskusna novinarka prije dvije i pol godine sjela je na mjesto voditeljice "RTL Direkta" te pokazala kako se odlično snalazi i na toj poziciji. Omiljenoj informativnoj emisija uspjela je dati svoj pečat pritom nudeći objektivnost s realnom kritikom zbivanja u zemlji i svijetu.Brza na jeziku, inteligentna i s odličnim smislom za humor...

Foto: RTL

2. TV EMISIJA GODINE

A Porina dobiva (HTV) RUZA2020 21

Prvi dokumentarni serijal o dobitnicima najprestižnije glazbene nagrade, Porina za životno djelo. Medijski odjeci i gledanost najbolji su dokaz da je serijal pomaknuo granice u podizanju filmskih spomenika umjetnicima koji su ispisali ili izveli glazbene podloge naših života, bio pun pogodak.

Foto: Promo

Dnevnik Nove TV (Nova TV) RUZA2020 22

I ovoj turbulentnoj godini koju su obilježile katastrofe – pandemija korona virusa i potresi – najjača i najgledanija središnja informativna emisija u zemlji, Dnevnik Nove TV, ostala je dosljedna svojoj misiji – vjerodostojno i objektivno informirati gledatelje. Svakoga dana u 19.15 Dnevnik Nove TV gledateljima donosi više od 60 minuta provjerenih informacija – temeljit i cjelovit pregled najvažnijih dnevnih događaja u zemlji i svijetu koje je dodatno obogatio stavljajući ih u širi kontekst, važan za njihovo razumijevanje.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

Nestali (HTV) RUZA2020 23

U hvaljenoj seriji “Nestali” gledali smo priču o izgubljenoj generaciji koja je osvojila simpatije publike, a odličan scenarij potpisuje Joško Lokas. "Nestali" je dramska serija od četiri povezane epizode o šestorici hrvatskih vojnika, koji su desetak dana uoči Oluje, nakon vojne operacije ograničenog zahvata, ostali iza neprijateljskih linija odsječeni od ostatka svoje jedinice.

Foto: HRT

RTL Direkt (RTL) RUZA2020 24

Već gotovo šest godina „RTL Direkt“ ne silazi s trona najpopularnijih emisija u Hrvatskoj, i to ne samo kada su u pitanju informativni formati. Drugačiji, nepredvidivi i svoji! I u 2020. godini su Mojmira Pastorčić i Zoran Šprajc s timom reportera, snimatelja i tehničke ekipe od ponedjeljka do četvrtka donosili razne priče, a ujedno bili prva informativna emisija u Hrvatskoj koja se prikazivala iz nečijeg stana. Naime, zbog epidemioloških mjera, stan Mojmire Pastorčić ujedno je postao studio, što je „RTL Direkt“ samo još jednom svrstalo u kategoriju televizijskih presedana.

Foto: RTL

Škola na trećem (HTV) RUZA2020 25

“Škola na Trećem” novi je vrijedan projekt nastao u kratkom vremenu, a od nas ga je preuzeo i britanski BBC. Model koji je uvela Hrvatska, koristeći javne servise u obrazovne svrhe, koristio se i u ratno vrijeme i već je u prvom tjednu emitiranja naišao na brojne pohvale znatno razvijenijih država, budući da smo uspjeli biti prvi koji su učenicima osigurali kontinuitet u obrazovnom sadržaju.

Foto: Youtube Screenshot

3. RADIJSKA OSOBA GODINE

Renata Belc Krog (Radio 101) RUZA2020 31

Dobro poznat glas slušateljima Radija 101! Voditeljica, urednica i novinarka, dugogodišnja radijska profesionalka koja živi i diše radio čula je sve, i više nego možete zamisliti, u eteru i izvan njega. U godini pandemije i strašnih potresa, posebno se pokazala njena profesionalnost jer, unatoč zabrinutosti za svoju obitelj i bližnje, ostala je glas utjehe, razboritosti, mirnoće....

Foto: Radio 101

Gina Damjanović (narodni) RUZA2020 32

Zvonki glas Gine Victorie Damjanović uveseljava sve slušatelje narodnog u “Trećoj smjeni”, a Gina kaže kako je za nju radio ljubav, najintimniji i najdraži medij i pruža joj i pogled na glazbu s neke druge.

Ivana Radaljac Krušlin (Radio Sljeme) RUZA2020 33

Novinarka, urednica i voditeljica na Radio Sljemenu desetljećima je osoba od povjerenja svojih slušatelja. Brojne emisije i projekti su iza nje, a posebno pamtimo javljanja za vrijeme trajanja potresa u Zagrebu i Petrinji.

Foto: Instagram

Mirjana Radulović (Radio Rojc) RUZA2020 34

Voditeljica s pulskog Radio Rojca radiodramom o propasti Uljanika oduševila je slušatelje i struku te joj je za ovu radiodramu dodijeljena i nagrada Hrvatskog novinarskog društva 'Marija Jurić Zagorka' za radijsko novinarstvo jer je osvježila novinarski pristup jednoj zaista burnoj gospodarskoj i društvenoj temi - propasti Uljanika.

Siniša Švec (Yammat FM) RUZA2020 35

Poznati glas s radija Yammat Siniša Švec već 37 godina ugodnim glasom osvaja slušatelje. Nekadašnje zaštitno lice Radija 101, danas nas zabavlja na valovima Yammata. Ove je godine ponovno nominiran za Večernjakovu ružu. Na radiju je završio sasvim slučajno, a taj slučaj traje i dan-danas. Radio je bio i ostao medij u kojem se osjećam ugodno, opušteno i koji dopušta individualnu kreativnost, ističe često Švec.

Foto: Pixsell

4. RADIJSKA EMISIJA GODINE

Andromeda (HR2) RUZA2020 41

Andromeda je emisija koja više od dvadeset godina, utorkom, u našem radijskom prostoru educira javnost i podiže svijest o Svemiru i našem mjestu u njemu. Uz stručnog suradnika odgovara se na pitanja slušatelja, komentira vijesti iz astronomije, astrofizike i astronautike.

Foto: Promo

Dobra vibra Laganinija (Laganini FM) RUZA2020 42

Ulovi dobru vibru uz Edinu i Sašu! Jutro na Laganiniju radnim danom od 7 do 11 sati .Opuštenost, komunikacija bez nervoze i napetosti, programska pozitiva, glavne su karakteristike ovog jutarnjeg show-a. Dobra vibra Laganinija omiljen je izbor lokalne urbane , visokoobrazovane slušateljske populacije grada Zagreba i okolice.

Foto: Laganini FM Zagreb

Glazbeni kurikulum (Yammat FM) RUZA2020 43

“Glazbeni kurikulum” na Yammatu emisija je u kojoj se razgovara o glazbi i puštaju odlične pjesme, a vodi je Boris Jokić. Naglasak je na onome što bi svatko od nas trebao čuti, a što se često ne čuje na radiju. Kroz najave pjesama, govori se o emocijama, vrijednostima, životnim putevima i ishodima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Homo Sapiens (HR2) RUZA2020 44

Talk show temeljen na životnim pričama gostiju, njihovom putu i razvoju, obogaćen zgodnim detaljima, anegdotama i situacijama koje su ih najviše obilježile dok nisu postali to što jesu. Gostuju osobe iz hrvatskog javnog života koje zaslužuju biti uzori slušateljima, a voditeljica emisije je Željka Ogresta.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL 29.09.2015., Zagreb - Zeljka Ogresta, natjecateljica nove sezone zabavne emisije Maestro na HRT-u. Photo: Zarko Basic/PIXSELL

Povijest četvrtkom (HR1) RUZA2020 45

Tko je i kada nešto otkrio i tko je i kada ta otkrića ukrao? Kako nastaju i kako nestaju civilizacije? Što više pokreće ljude: nada i ljubav ili sila i strah? Jesu li velikani uistinu tako veliki i jesu li negativci uvijek samo negativni? Kako se stvaraju urote i kako propadaju države? Ovo su samo neke od tema koje autor Dario Špelić otvara u emisiji “Povijest četvrtkom” na HR-u 1.

Foto: Promo

5. GLUMAČKO OSTVARENJE

Lana Barić (Tereza 37) RUZA2020 51

Lana Barić maestralno je odigrala glavni lik u filmu “Tereza 37”, za koji je napisala i scenarij i osvojila brojne nagrade. Dugometražni je to scenaristički prvijenac prvakinje Drame zagrebačkog HNK Lane Barić u režiji Danila Šerbedžije, koji je premijeru doživio na putujućem izdanju Motovuna, a kasnije je prikazan i na Pula Film Festivalu i na Zagrebačkom filmskom festivalu.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 03.09.2020.., Pula - Posljednje veceri 67. Pula film festivala podjeljene su zlatne arene . Zlatna Arena za scenarij dodjeljuje se Lani Baric za film Tereza37. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Goran Bogdan (Otac) RUZA2020 52

Goran Bogdan prvi je hrvatski glumac nominiran za nagradu Europske filmske akademije (europski Oscar), za odlično ostvarenje u filmu “Otac”. Film "Otac" dobio je dvije nagrade na ovogodišnjem Berlinaleu, a film je prikazan i na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

Daria Lorenci-Flatz RUZA2020 53

Daria Lorenci-Flatz od struke i publike dobila je same pohvale i nagrade za ulogu u filmu “Mater”. Svjetsku premijeru film je imao na Filmskom festivalu u Tallinu, potom je prikazan na Beogradskom FEST-u gdje je nagrađen kao najbolji film regije, a na prestižnom filmskom festivalu u sicilijanskoj Taormini Daria Lorenci - Flatz nagrađena je kao najbolja glumica.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Goran Navojec RUZA2020 54

Uloga Prke u seriji “Nestali” još je jednom omogućila Goranu Navojcu da pokaže raskoš glumačkog talenta.Prka, kao i ostali likovi iz “Nestalih” oblikovani su prema stvarnim osobama. Goran se u pripremi za ulogu susretao i s ljudima na kojima je Prka temeljen.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Rade Šerbedžija RUZA2020 55

Rade Šerbedžija opet je odličan, i to u glavnoj ulozi u filmu “Ribanje i ribarsko prigovaranje”. Šerbedžija kaže kako je uvijek s posebnim zadovoljstvom prihvaćao igranja poznatih ličnosti iz naše povijesti. Igrao je i Nikolu Teslu i Josipa Broza, a priča o Hektoroviću zanimljiva je jer je mnogo toga o njegovu životu ostalo pod velom tajne.

Foto: Boris Ščitar

6. GLAZBENIK GODINE

Alejuandro Buendija (Saša Antić) RUZA2020 61

Objavio je novi solo album 'Škrinja', po mnogima album godine. Jedan je od najboljih domaćih kantautora i britki društveni komentator. Medijskim istupima po objavljivanju albuma, Saša je definitivno potvrdio svoj status vrhunskog umjetnika itekako osjetljivog na socio-društvena događanja i pojave u (našem) društvu.

Foto: VL

Massimo RUZA2020 62

Pjesmom Mali krug velikih ljudi Massimo je oborio sve rekorde, od svog izlaska u svibnju pjesma nije sišla s vrha službene top ljestvice. Prva je rekordnih 24. Tjedna.. A i dalje je na prvom mjestu.Osim toga, Massimo je tijekom ovih mjeseci jedini hrabro održano ljetnu turneju, a u prosincu je održano pionirski hibridni koncert u Lisinskom koji su pratili gledatelji iz cijeloga svijeta.

Foto: Promo

Darko Rundek & Ekipa RUZA2020 63

Darko Rundek & Ekipa – koji su objavili novi odličan album „Brisani prostor“ , koji je od kritike prošglašen jendim od albuma godine, recimo Hrvoje Horvat, iz Večernjeg Lista proglasio ga je albumom godine dok su takav stav dijelili još neki glazbeni kritičari.

Foto: Borna Filić/PIXSELL/Ilustracija

Damir Urban RUZA2020 64

Damir Urban razveselio je Riječane koncertom iz autobusa, a u kolovozu je objavio i divnu pjesmu “Nitko osim nas”, a njegova "Iskra" i 2020. je obilježila godinu i bila na vrhovima glazbenih ljestvica.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Vanna RUZA2020 65

Ovogodišnja dobitnica Porina za najbolji pop-album je Vanna, a oduševila nas je i autorskom pjesmom “Puna memorija” te je na veliku radost svih obožavatelja najavila kako je u pripremi i album s njezinim autorskim pjesmama.

7. NOVO LICE GODINE

Vinko Ćemeraš RUZA2020 71

Pobjednik treće sezone “The Voicea Hrvatska” Vinko Ćemeraš godinu je zaokružio izlaskom albuma prvijenca “Na putu" i pokazao je kako je publika bila u pravu kad ga je izabrala za pobjednika ovog showa. Vinko jedva čeka popuštanje epidemioloških mjera kako bi svoju glazbu publici predstavio i uživo.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 22.02.2020., Hrvatska radio televizija, Zagreb - Finalna vecer u televizijskom showu The Voice. Vinko Cemeras. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Nikolina Ćosić RUZA2020 72

Mlada reporterka Informativnomedijskog servisa koja je izvještavajući o koronakrizi brzo prepoznata među gledateljstvom. U ožujku je obavijestila hrvatsku javnost o tome da je od sutra na snazi "lockdown" te da se svi naši životi mijenjalju na neko "novo normalno", pratila porast i pad oboljelih iz dana u dan, izvještavala o organizaciji covid odjela, bolnica. Postala je prepoznatljivo lice HTV-a..

Foto: HRT/Screenshot

Maja Ćustić i Edin Mehmedović RUZA2020 73

U četvrtoj sezoni pojavili su se kao novi treneri "Života na vagi", a već u petoj sezoni, prikazanoj ove jeseni, pokazali su kako su ne samo treneri nego i ljudi kojima gledatelji vjeruju. Treneri Maja i Edin u emisiji su pokazali svoju profesionalnu sposobnost i predanost, postali ambasadori zdravog načina života...

Foto: RTL

Fabijan Pavao Medvešek RUZA2020 74

Nakon što ga je TV publika upoznala kroz seriju ''Na granici'', tek u 2020. ovaj televizijski i kazališni glumac doživljava svoj trijumf. S jedne strane tu je u istoj godini njegovo glumačko ostvarenje u popularnoj domaćoj humorističnoj seriji ''Dar Mar'', a s druge strane godinu završava kao kralj transformacija zahvaljujući 16 različitih ''plesno-pjevačkih-glumačkih'' uloga šestoj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato'”.

Foto: Nova TV

Nika Turković RUZA2020 75

Mlada pjevačica jedna je od rijetkih domaćih glazbenica koja osvaja trening na You tubeu, iako ima 4 singla, svi joj imaju rekordan broj pregleda, prva je na streaming servisima, a brojni časopisi proglasili su ju jednom od žena koje su obilježile godinu..

Foto: Promo

