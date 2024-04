FOTO Princeza zabrinula velikim ožiljkom, pa objasnila kako ga je dobila

Princeza Eugenie (34) u listopadu 2018. udala se za marketinškog stručnjaka Jacka Brooksbanka, a kraljevsko vjenčanje pratilo se diljem svijeta. Ipak, svu pozornost toga dana ukrao je veliki ožiljak na leđima priceze, koji je istaknula u vjenčanici otvorenih leđa.

Princeza je kasnije odlučila otkriti zašto se odlučila otkriti ožiljak u trenutku kada zna da će sve oči biti uprte u nju: - Uvijek sam željela vjenčanicu otvorenih leđa, između ostalog zbog toga da pokažem svoj ožiljak, i vjerujem da ožiljci pričaju priču o nečijoj prošlosti i budućnosti, i to je način za uništavanje tabua", otkrila je za People Eugene, koja je sa samo 12 godina zbog skolioze podvrgnuta operaciji kralježnice. Tada su joj duž kičme ugrađene šipke od titanija.

GALERIJA: Britanski mediji pišu da se princeza Eugenie i suprug sele u SAD, savjet su pitali Harryja i Meghan

- Za mene je to način komunikacije s ljudima koji prolaze kroz slične situacije sa skoliozom ili imaju svoje ožiljke s kojima se pokušavaju nositi. Počeli sam dobivati puno pisama od ljudi oduševljenih što sam pokazala ožiljak, ljudi sa skoliozom i pisma od djevojaka koje prolaze kroz istu stvar. Takva podrška ostavila je na mene veliki dojam - , ispričala je princeza nakon vjenčanja, na koje je odlučila pozvati i doktora koji ju je operirao.

Vjenčanicu koju je Eugenie nosila na piru dizajnirali su Peter Pilotto i Christopher De Vos po njezinim željama. Riječ je o pomno razrađenom planu, budući da je prije vjenčanja princeza na svom Instagram profilu objavila i svoje rendgenske snimke, sa svrhom osvješčivanja javnosti o ovoj bolesti.

Operaciju je obavila s 12 godina, što je za jednu mladu djevojčicu predstavljalo traumatično iskustvo. Iz tog razloga se o zahvatu prvi put oglasila tek 16 godina poslije. - Operacija je trajala osam sati, a nakon toga sam provela tri dana na intenzivnoj njezi, šest tjedana u bolnici i šest dana u kolicima, nakon čega sam prohodala - ispričala je svoju priču koja je objavljena na web stranici bolnice Royal National Orthopaedic.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, princeza Eugenie svog je prvog sina Augusta rodila u veljači 2021. godine. Eugenie i njezin suprug Jack počeli su izlaziti 2011., a dvije godine nakon bili su prisiljeni održavati vezu na daljinu kada je princeza otišla iz Londona kako bi radila za aukcijsku kuću u New Yorku. Ondje je bila dvije godine, a odmah po njezinom povratku krenule su glasine o zarukama. No, Jack ju je zaprosio 2018. godine kada su zajedno bili u Nikaragvi. Vjenčanje su održali iste godine.

Najmlađa kći princa Andrewa i Sarah Ferguson uvijek je u sjeni puno poznatijih i popularnijih bratića, prinčeva Williama i Harryja, no prema pisanjima britanskih medija, upravo je ona bila miljenica pokojne kraljice Elizabete II. Eugenie i njena starija sestra Beatrice (34) zbog nemogućnosti da zasjednu na trona nisu bile toliko zanimljive javnosti. No njihov kontroverzni otac, princ Andrew, se svojedobno pobunio zbog njihove uloge u kraljevskoj obitelji, a kraljica mu je udovoljila i rekla da njezine unuke zaslužuju sudjelovati u više događanja. Obje su se nerijetko pojavljivale s bakom, no Eugenie ipak prednjači i bila je u njezinom društvu tijekom važnijih obveza.

VIDEO: William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv