Aleksandar Stanković otkrio je tko mu dolazi u emisiju. Gledatelji: 'Zanimljiv odabir. Sat vremena je premalo'

Urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković (53) objavio je na Facebook profilu kako je nova gošća njegove emisije redateljica i profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu Snježana Banović.

- O uznemiravanju žena, spolnim slobodama, feminizmu i Zagrebu 80-ih godina prošlog stoljeća, o kojem je napisala i knjigu, u emisiji Nedjeljom u 2 govori redateljica i profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu Snježana Banović - stoji u najavi na službenom profilu emisije koja se prikazuje na HRT-u.

Gledatelji su, ako je suditi prema komentarima, oduševljeni izborom, pa su pisali da će obavezno gledati emisiju te da je izbor gosta super.

- Bojim se da je za narednu gošću Nu2 premalo jedan sat vremena - glasi jedan od komentara, a sljedeći primjećuje: - Zanimljiv odabir gosta. Čestitke.

Snježana Banović je kazališna redateljica, teatrologinja i književnica, dugogodišnja kritičarka hrvatske kulturne scene i politike, koja je prošle godine u izdanju Frakture objavila i knjigu sjećanja na 80-e u Zagrebu "Kronika sretnih trenutaka"

Podsjetimo, Stanković se u nedavnom obraćanju povodom promocije svoje nove knjige "Depra" otvorio o privatnom životu te vlastitoj borbi s bolešću 21. stoljeća. HRT-ovac je odlučio javno podijeliti svoje iskustvo kako bi pridonio destigmatizaciji oboljelih od depresije.

- Mi u hrvatskom jeziku imamo problem, ne razlikujemo loše raspoloženje od kliničke depresije koja je ozbiljna bolest. Možete biti loše raspoloženi, ali to je nešto što brzo prođe, za razliku od kliničke depresije, koja se ne manifestira samo lošim raspoloženjem. Problem je što ljudi ne razlikuju jedno od drugog. Ljudima obično preporuče da izađu, da prošetaju, da budu na svježem zraku, ali to ne pomaže. Recimo, u trenucima kad sam bio ozbiljno bolestan, nisam se mogao baviti sportom. 2010. sam dobio nagradu za novinara godine Hrvatskog novinarskog društva i cijelu tu noć nisam spavao, to mi se nikad prije nije dogodilo - progovara o ovom izuzetno ozbiljnom problemu Stanković.

Prvi ozbiljni simptomi koji su aktivirali alarm za uzbunu pojavili su se na obiteljskom izletu: - Prvo su mi se počele tresti ruke i noge, potom mi se, za jedno-dva tri sata, dogodio osjećaj tako jake nervoze da bih najradije iskočio iz svog tijela, iz svoje kože... Ali, ne možeš pobjeći od sebe! Ni treću noć nisam spavao, sljedeći dan su se pojavila još dva simptoma, a najgori mi je bio nedostatak koncentracije... Bilo je to kao teško pijanstvo, ali bez padanja. Nisam mogao dulje od minute razgovarati s drugom osobom i vidio sam da me to ograničava u komunikaciji s okolinom.

Uslijedila je večera i dogodilo mi se nešto što mi se nikad nije dogodilo: došao sam gladan, bio je švedski stol, napravio sam korak i nastao je potpuni izostanak teka, kao da se spustila zavjesa. To mi se sve dogodilo u dva dana, potpuna promjena ličnosti... Četvrtu noć popio sam neke anksiolitike ne bih li spavao i malo sam možda odspavao, sat ili dva... Sutradan sam rekao supruzi da moram potražiti pomoć - povjerio se HRT-ov urednik i voditelj te napomenuo da mu je upravo pisanje knjige pomoglo u lakšem nošenju s depresijom.

