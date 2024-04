Enis Bešlagić s javnosti je podijelio zanimljivu tajnu sa snimanja serije 'Naša mala klinika'

Humoristična serija "Naša mala klinika" uživala je veliku popularnost u vrijeme prikazivanja od kraja 2004. do kraja 2007. godine. Radnja serije se zbiva u klinici u kojoj radi mali, ali dinamični i šaljivi tim i iz epizode u epizodu ova serija je imala sve veću gledanost, a glumci koji su igrali glavne uloge poput Enisa Bešlagića, Igora Mešina, Renea Bitorajca i drugih su uživali sve veću popularnost. Igora Mešina sada gledamo u ulozi jednog od voditelja showa "Tvoje lice zvuči poznato" dok u žiriju sjedi njegov kolega iz serije Enis Bešlagić koji se sada u emisiji prisjetio zgoda sa snimanja serije.

- Samo da znate, da vam otkrijem jednu tajnu. Igor Mešin i ja smo imali najviše zajedničkih snimanja u "Našoj maloj klinici" i znali smo improvizirati tekst - ispričao je Bešlagić u emisiji i dodao: - Igor bi govorio, onda bi me pogledao da ja nastavim. Nikad nismo znali koji je šlagvort netko rekao - ispričao je Enis gledateljima. O ulozi Šemse u 'Našoj maloj klinici' Enis je nedavno progovorio u intervjuu za bosanske medije.

- I da sam igrao bilo koju drugu ulogu u „Našoj maloj klinici“ mislim da bih opet ostavio veliki trag. Jednostavno, vrijeme mi je odgovaralo, bio sam zaigran, završio glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, željan posla u Bosni i Hercegovini. Bio sam član Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, a oni me nisu htjeli pustiti da snimam seriju. Pa sam odlučio dati otkaz. I tada sam kao prvi i jedini glumac u povijesti našeg teatra, dao otkaz u kazalištu zbog snimanja serije, i rekao da se nekom drugom napravi mjesto da ga ja ne zauzimam. To mnogi nisu napravili, nego su koristili plaću iz budžeta, a sa strane su snimali puno, tezgarili i dodatno zarađivali. Ja to nisam radio, hvala Bogu, i na to sam jako ponosan. I onda sam završio „na ledu“. A kada si „na ledu“ postoji velika mogućnost da „prokližeš“. Ipak sam „stao na noge“. A što se tiče uloge Bosanca-portira u „Našoj maloj klinici, na kraju sam ispao najpametniji od svih tamo „doktora“ i „ravnateljica“, koji su se hvalili tim „titulama“ - istaknuo je Enis za Slobodnu Bosnu u jednom intervjuu. Često se nekih zgoda sa snimanja prisjeti i na društvenim mrežama gdje rado dijeli fotografije i snimke sa snimanja "Naše male klinike" u kojoj je glumio Šemsu po kojem ga publika pamti i sada.

