Ella iznenadila drastičnom promjenom! Nižu se komplimenti, ali i oštre kritike

Nakon što je na makeover odvela supruga Charlesa Pearcea, Ella Dvornik odvažila se na novu frizuru. Pod dojmom nakon gledanja serije "Damin gambit" i stila protagonistice Elizabeth Harmon, Ella je iz frizerskog salona izašla gotovo neprepoznatljiva.

- Mislim da sam malo previše gledala seriju The Queen's Gambit i morala sam otići u frizerski salon da isprobam frizuru. Još samo moram kupiti šah (za ukras) Jeste li i vi opčinjeni stilom tih vremena? - upitala je fanove Ella i pohvalila se novim izgledom. Fotografija je prikupila oko 28 tisuća lajkova, komplimenti su se redali, ali jedna pratiteljica uputila joj je ciničnu kritiku.

Foto: Instagram

- Opčinjena više količinom filtera - napisala joj je i potaknula raspravu.

Podsjetimo, prošlog je tjedna Ellin suprug Charles obojio kosu, a ona je sve to dokumentirala u svome Vlogu.

Ella i Charles su se upoznali u Londonu kada je Ella imala 22 godine i tada je radila i živjela u Londonu, a jednom prilikom opisala je kako je tekao njihov prvi spoj.

- Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći - rekla je tada Ella. Prije dvije godine vjenčali su se u Las Vegasu, a prije tri godine postali su roditelji malene Balie. Ove godine rodila im se Lumi.

Par je na početku veze živio u Londonu, a sada su već duže vrijeme u Hrvatskoj i traže kuću u Istri koja će postati njihov dom.