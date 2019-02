Ella Dvornik objavila veliku vijest: Učinili smo to na naš način!

Ella Dvornik i Charles Pearce napokon su uplovili u bračnu luku.

Iako su to planirali učiniti kada je ostala trudna s njihovom kćeri Balie, zbog udaljenosti obitelji tada im je to bilo prekomplicirano pa su odustali od velike svadbe.

Nedavno su otišli na putovanje u Meksiko, a kćer su ostali na čuvanje Ellinoj majci Danijeli Dvornik.

No, 'skoknuli' su i do Las Vegasa te su ondje izrekli sudbonosno 'da'. Ella je priznala kako ju je Charles još prije pet godina htio odvesti u Las Vegas da je oženi, ali tada nije imala vizu.

– Sad je imam!! Postoji li bolji način za ovaj sretan završetak, nego da ga obilježimo još sretnijim početkom? 3 godine smo se trudili organizirati vjenčanje, al pošto su nam obitelji na drugim krajevima Europe bilo je jako jako teško. Tako učinismo što radimo najbolje, kako bi Frank rekao " we did it our way". I evo nas... Samo nas dvoje, službeno je! UPRAVO VJENČANI. P. S. Balie volimo te!

Čestitke mladencima!

