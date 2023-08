Ecija Ivušić ponosno istaknula trudnički trbuh na plaži: 'Jedva čekam upoznati ovu ribicu'

Radijska voditeljica Ecija Ivušić prošlog je mjeseca objavila lijepe vijesti. Naime, Ecija je na društvenim mrežama otkrila da je trudna s prvim djetetom, a sa suprugom glazbenikom Goranom Beloševićem je pozirala na zajedničkim fotografijama na kojima on ljubi i grli njezin trbuh. Nakon toga, Ecija je podijelila i neke nove fotografije i rado sada s pratiteljima dijeli slatke trenutke iščekivanja prinove.

U najnovijoj objavi pokazala je svoj sad već poveći trudnički trbuh dok je pozirala pored mora, a u opisu je otkrila da je na 157. danu trudnoće.

"Jedva čekam upoznati ovu malu ribicu", napisala je pored fotografije.

"Jedva čekam!", napisala joj je Nives Celzijus u komentarima, a javio se i Goran. "Lako tako kad muž hrani i slika", komentirao joj je.

"Najljepša obitelj i najljepša žena koja postoji", "Predivna", "Beba", pisali su joj ostal pratitelji.

Podsjetimo, otkrila je Ecija jednom prilikom i detalje svoje trudnoće. Napisala kako je nosila blizance, ali se nažalost jedan plod prestao razvijati.

- Toliko se molilo za ovo čudo. I to toliko da smo izmolili dva… Ova trudnoća započela je kao blizanačka, a jedan blizanac nam se nažalost prestao razvijati u 8. tjednu. Isprva mi je bio veliki šok jer smo već čuli i dva srčeka i iako sam znala da je sindrom nestajućeg blizanca relativno čest u ranom periodu trudnoće (čak do 36% svih blizanačkih trudnoća završi gubitkom jednog ploda), odlučila sam ignorirati tu činjenicu i nadati se najboljem. Nažalost došao je ultrazvuk na kojem nakon riječi profesora Šimunića koji mi vodi trudnoću nisam više ništa drugo čula. Nakon “Za ovog blizanca ne vjerujem da će se dalje razvijati”, dalje mi je bio samo ravni ton u ušima. I dalje imam osjećaj krivnje što poslije te rečenice nisam čula ništa više dobroga što se odnosilo na drugog preživjelog blizanca. Ali ok, brzo sam si oprostila. Nakon kratkog tugovanja i razočarenja, brzo sam prihvatila da je tako trebalo biti i da bog zna najbolje. I iako me jedno vrijeme jako bilo strah za ovo djetešce (iako nije bilo medicinskog razloga), vrlo brzo mi se vratila vjera i snaga i eto, ovo malo čudo je našlo svoj put da se ostvari na svoj jedinstven način - napisala je Ivušić.

