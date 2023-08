Dvoje putnika s Bezosove jahte kažnjeno je jer su divljali na jet skiju u blizini plaže na Lastovu

Dvoje stranih državljana, koji su bili putnici na jahtama Koru i Abeona, koja je u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa, zbog divljanja na jet skiju u blizini plaže na Lastovu dobili su novčanu kaznu od tri tisuće eura, a istu su platili na licu mjesta. Kako prenosi Slobodna Dalmacija, putnicima s Bezosovih luksuznih jahti kaznu su izrekli djelatnici lastovske Lučke kapetanije kojima su kupači s plaže ispred hotela "Solitudo" i Jurjeve luke, te iz uvale Kremena, ukazali na njihovu jurnjavu jet skija pored plaže u neposrednoj blizini kupača.

- Ma to je bio bezobrazluk, iživljavanje, maltretiranje nas kupača, dođu s te glamurozne jahte, to vam je jahta onog Bezosa, i on je bio tu na Lastovu prije neki dan. I počnu izvodit majmunarije, zalijeću se na obalu, dođu na 30, 40 metri od nas. Što smo mi trebali, maknite se dok se oni igraju. Ma čekaj, što ti misliš da si tko. Prijavljivali smo ih, nego kako, posli smo čuli da je bilo i s drugih plaža gdje su to napravili. E bome nećeš tako, ne može. Nećemo mi trpjet ta sranja, nauči se ponašat, u gostima si – ispričali su za Slobodnu Dalmaciju kupači koji su svjedočili ovom ponašanju.

Osnivač Amazona Jeff Bezos (59) nedavno je sa zaručnicom Lauren Sanchez (53) i društvom, u kojem su bila poznata imena poput Katty Perry, Orlanda Blooma i Ushera, plovili našom obalom i to na jahtama Koru i Abeona. Bezos je u Hrvatsku uplovio superjahtom vrijednom čak 500 milijuna dolara imena "Koru" koja je prvo uočena kod Elafitskih otoka, a nešto kasnije bila je usidrena kod otoka Lokruma. Bezosova superjata dugačka je 127 metara ti može primiti 18 gostiju te zahtijeva posadu od čak 40 ljudi.

Za godišnje održavanje i pogon ovog luksuznog plovila Bezos izdvaja oko 25 milijuna dolara. Jahtu Abeona Bezos je pak platio 75 milijuna dolara te se nalazi na 227. mjestu najvećih jahti svijeta. Jahta je duga 75.25 metara, a široka 12 metara. Ima gaz od četiri metra, čelični trup i aluminijsko nadgrađe. Tu je i mini heliodrom. Abeona je zapravo prateće plovilo za Koru te služi za prijevoz namirnica, vozila i opreme za glavnu jahtu.

VIDEO Jeff Bezos sa zaručnicom, Katty Perry i Orlandom Bloomom je uživao na večeri na jahti koja je bila usidrena kod Mljeta