Dr. Beck podcastom promovira zdravlje: 'Trudim se pokazati sliku liječnika i bolnice u koju ljudi žele otići'

Doktor Natko Beck radiolog je i - influencer. Doktor kojeg na Instagramu prati 26.000 ljudi, a na TikToku više od 15.000, počeo je snimati i podcast te je odlučio promovirati zdravlje i na ovaj način. Gosti "Dr. Podcasta", koji se može pogledati na YouTubeu, bit će psiholozi, farmaceuti, fizioterapeuti, medicinske sestre i mnogi drugi koji se bave tim područjem, no tvrdi kako će ga zbog opuštenog tona moći pratiti svi. S Natkom smo porazgovarali o podcastu, prevrnuli smo i neke zdravstvene teme, a dotakli smo se i influencanja.



"Dr. Podcast" počeo je prije dvije godine, pa je nešto stalo, a sada vidim novi studio... Kakva priča stoji iza toga?

- Prije dvije godine krenuli smo snimati uz podršku ekipe KPR-a (Kreativna poslovna rješenja). Tijekom snimanja prve tri epizode zahuktavala se pandemija i paralelno izbjegavanje kontakta. Ja ovisim o kontaktu uživo, teško mi je voditi pravi razgovor preko Zooma, pa sam stavio sve na hold do trenutka mogućnosti povratka u studio i razgovora uživo. Proteklih godinu dana gledao sam kako da se opet pokrenem i onda se igrom slučaja pojavio prostor u blizini stana, iskočio sam iz zone komfora i odlučio ponovo krenuti sa snimanjima. Zajedno sa suprugom sam uredio prostor, pronašli smo ekipu za snimanje i eto me opet.



Možete li nam malo predstaviti koncept ovog podcasta?

- Koncept je jednostavan. Zovem ljude koji se bave zdravljem, kineziologe, fizioterapeute, farmaceute, psihologe, medicinske sestre i tehničare, liječnike i sl. Dakle, gosti iz čitavog spektra biomedicine i znanosti. Kroz njihove životne priče i karijere doznajemo stvari koje se tiču zdravlja, a direktno razgovaramo i o spoznajama iz njihovih područja ekspertize. Trajanje epizode je od 30 minuta do 2 sata, ovisno kako nas ponese. Nekad je manje više, nekad jedva stanem i nakon sat i pol.



Velika potpora vam je supruga Tajana. Koliko je ona imala utjecaja na ovaj podcast?

- Tajana mi uistinu jako pomaže, sve uljepšava, sredi. Moji interesi i stvari oko kojih se ja brinem su dosta muški plitke, moja kreativnost i "osjećaj za feeling" su limitirani, a ona je tu kao vila koja sa štapićem uleti i sredi stvari. To se odnosi i na virtualno i na real life i sve ono između. Njezin utjecaj je sveprisutan. Jedino zbog Tajane i stižem odraditi sve što radim i ona nekako svemu doda boju. To znači da jako puno radimo skupa, štoviše nju smatram izvršnom direktoricom projekta Back together, ali i ostalih manjih projekata na kojima zajedno radimo.



Riječ influencer često vuče neke negativne konotacije. Ipak, čini se da ste vi uspjeli pobijediti predrasude. Kako vam je to uspjelo?

- Iskreno nemam pojma. Ja nemam neke negativne predrasude prema toj riječi, možda mi više smeta što ljudi i dalje podcjenjuju trud koji ti mladi ljudi ulažu u takve projekte. Divim se njihovoj energiji i kreativnosti, ja nemam tu razinu. Dario Marčec mi je bio referentna točka na početku TikToka i uživam gledati gdje je on sad. S njim sam se davno i našao da čujem njegove savjete.



Mnogo ljudi vas prati i na TikToku, a tamo niste jedini doktor, ima ih puno - plastični kirurzi, dermatolozi, psihijatri... Pratite li nekog od njih?

- Pratim sve naše koje vidim, od stomatologa do BotoxKinga, ali i vanjske. Volim učiti iz te kratke forme, pa tako pratim hrpu stranih znanstvenika i liječnika. Veseli me uspjeh ljudi koji dođu i uspiju na TikToku. Ja sam tu amater teški i volio bih pronaći više vremena i snage za tu platformu.



No, osim liječnika, o zdravlju tamo govore i ljudi koji nisu obrazovani za to. Koliko ljudima mogu naštetiti takvi savjeti? Ne mislim na one generičke kao pijte više vode, već na primjer "znam zašto ti se ovo i ono događa, moj psihijatar je rekao da je to tako jer me tata bacio u more kada nisam znao plivati".

- Ova naša etapa civilizacije s društvenim mrežama otvorila je opće komentiranje i infodemiju i sve te vezane stvari. To je minus uz plus. Savjeti itekako mogu štetiti, ali mjesto borbe protiv toga je u učionicama. Također smatram da premalo penaliziramo one loše i često ilegalne stvari, npr bizarne i opasne terapijske postupke nadriliječnika, koji se otvoreno reklamiraju na mrežama i imaju veliku sljedbu ljudi, koji su najčešće razočarani u sustav, medicinu ili slično. Utopijska mreža ne postoji niti je moguća, trebamo se pomiriti s činjenicom da kod nas ljudi postoji čitava paleta svega i da je to normalno. Koliko god to nekima bilo nenormalno.



Obraćate li pažnju na komentare?

- Da i ne. Na Instagramu i TikToku se zaista trudim odgovoriti na sve. Na Facebooku rijetko, naprosto ne stižem sve to. Glupe komentare ignoriram i to je to. Važni su komentari jer tamo upravo vidim ima li smisla to što radim.



Pročitala sam da, osim u dječjoj bolnici Srebrnjak, radite i u privatnim klinikama, pa je u igri bila i tvrtka Core Interface, influencanje, a sad i podcast... Doktore, je li zdravo toliko raditi?

- Ne mogu biti miran. Statika me ubija. Jedan kolosijek mi je malo. Krugovi nagrade tj. motivacije u mozgu tjeraju me da ne stajem. Štoviše, pretjerujem, ali na kraju toga se ipak osjećam dobro. Osjećam se ispunjeno kad znam da sam radio konstruktivno i da od toga ima neka korist za druge ljude. Bolnica i rad privatno je konstanta više manje, a ti drugi projekti su strast i nemam mira bez njih. Realno već živim hibridnu karijeru liječnika i tog nečeg drugog, nazovimo ga influencera.



Jeste li do sada u životu osjetili burnout?

- Dakako. Upravo su me pritisak uspjeha Core Interface tvrtke i društvene mreže, mailovi tj. marketing i sales bacili u burnout. Posljedično, gotovo dvije godine nisam pogledao mail ili društvene mreže. Naučio sam puno o sebi i svojim limitima u tom procesu. Da se mogu vratiti natrag, bio bih još rigorozniji prema sebi, ne blaži, to je taj ludi paradoks. Bio sam blizu, ali je bilo prevruće, tj nisam imao dovoljno znanja za uspjeh. Ono što je dosta ludo je da volim taj osjećaj faila i potpunu slobodu iza toga. Tako sam shvatio burnout. To je prilika da se resetiram. To sam i napravio. I eto me baš na mrežama, sad imam više mail adresa nego tad i svega je više, ali je glava ipak drugačija.



Volite glazbu, jako volite Spotify - otkrijte nam što ste posljednje slušali i najzabavniju plejlistu koju ste smislili...

- "Napoli, 14h, en Vespa" - divna lista za ljetno auto vozikanje po otocima. Jučer sam se vozio baš duže autom, preslušavao sam Rammstein, Karmen McRae i Waldecka. Slušam sve, klasiku obožavam, Brazilce, Talijane i Francuze prošlog stoljeća, stari rock, punk, HC, rap, elektronika, baš sve je na meniju. Podcaste slušam, volim Hubermana, ali i neke druge stručnjake. Uglavnom to mi je sigurno jedna od najboljih investicija u životu.



Obavezni sistematski pregledi sada su jedna od glavnih tema u medijima. Koliko je bitno ići svake godine na takav pregled?

- Škakljiva tema. Očekivao bi čovjek da ću reći da su jako važni, ali iskreno ima masu akutnijih i važnijih intervencija. Ja sam fan biomonitoringa i najradije bih onaj chip kojeg se svi groze, da stalno imamo feedback o stanju organizma, ali treba dogurati do te razine društva. Što se sistematskih pregleda tiče, smatram da žene jednom godišnje trebaju ginekološki pregled i pregled dojki. Svima dobro dođe UZV štitnjače i abdomena da vide gdje su. Bilo bi sjajno kad bi ljudi nekoliko puta godišnje vadili krv i pratili ostale parametre da vide kako optimizirati zdravlje, ali realnost je da mi još nismo to društvo. Tako da jesam za sistematske preglede, ali smatram i da trebaju drugi preventivni programi.



Kako reagirate kada netko kaže da ne ide kod doktora na pregled jer se boji bolnica?

- Kažem im da su u pravu. Bolnice su zaista najopasnije mjesto na svijetu, ali i jedino u kojem ti mogu produžiti ili spasiti život ako je ugrožen. Hodati po bolnicama zdrav je glupo. Ne ići u bolnicu kad ti nije dobro spada u istu kategoriju, ali kažem, u potpunosti razumijem taj odabir. Trudim se pokazati sliku liječnika i bolnice u koju ljudi žele otići.



Što je najmanja promjena koju netko može napraviti u svom životu, a da poboljša svoje zdravlje?

- Sjajno pitanje i vrlo zeznuto za odgovor. Postoji par intervencija za optimum, ali ipak smo svi ljudi od krvi i mesa. Zvuči prejednostavno kad kažeš: spavaj, jedi, vježbaj, radi i voli. No to je to. Intervencija bi bila: pokušaj spavati sedam sati svaki dan u tjednu. Vrlo jednostavna, ali teško izvediva. To je, recimo, intervencija koja je meni najpozitivnije utjecala na zdravlje i trudim se održati taj ritam, ali je gotovo nemoguće.

VIDEO Teški zločini: Ovi celebovi su iza rešetaka zbog zlostavljanja, ubojstva ali i slanja otrova Obami...