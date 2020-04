Donna Vekić progovorila o jednom od najtežih trenutaka u životu: 'Nakon toga plakala sam danima'

Talentirana tenisačica Donna Vekić u jeku pandemije koronavirusa monegašku adresu zamijenila je osječkom te provodi vrijeme s obitelji dok traje situacija zbog koje je svijet stao. Iskreno nam je priznala da joj ovo mirovanje nije najbolje leglo.

– To mi je odgovaralo nekoliko dana, ali naravno zbog tempa života na koji sam navikla vrlo sam brzo postala nestrpljiva i tražila načine kako da si rasporedim dan. Koristim ovaj period da provedem što više kvalitetnog vremena s obitelji jer inače tijekom godine nemam puno prilike za to – kaže Donna koja se u trenutku proglašenja pandemije nalazila u SAD-u te se prvom prilikom ukrcala na avion za Hrvatsku. – To je bilo nevjerojatno... Završila sam trening, pogledala na telefon i imala 100 poruka. Prava panika nastala je kad je Trump najavio obustavu prometa između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Na sreću uspjela sam rezervirati let za sljedeći dan, no dok god nisam sjela u auto u Zagrebu, nisam bila mirna... – govori nam 23-godišnjakinja kojoj se život zbog karijere profesionalne tenisačice često svodi na teren, avion i hotel.

Dok svijet stoji i primorana je drugačije rasporediti vrijeme, odlučila je početi učiti francuski, a dan počinje, kako kaže, kavom bez žurbe. – Nakon toga odradim kondicijski trening kod kuće ili otrčim vani. Inače uživam u kuhanju, ali sad imam puno više vremena nego inače pa kuham nešto svaki dan, trudim se da bude što zdravije, ali ponekad ne mogu odoljeti palačinkama s Nutellom – priznaje Osječanka. Kad je riječ o situaciji Slavoniji gdje se koronavirus na brzinu proširio, Donna nije ravnodušna. – Ljuti me to, ali mislim da to nije samo u Slavoniji već u cijeloj Hrvatskoj. Mislim da, što se više pridržavamo mjera i budemo disciplinirani, brže ćemo izaći iz ove situacije – optimistična je.

Kao ni ostali, ni ona nije imuna na crne scenarije kako će izgledati budućnost i hoćemo li biti spremni za nužne promjene, ali uspješno radi na izbjegavanju takvih misli. – Trudim se, ali naravno da ima dana kada mi baš nije lako. Najviše mi pomaže neki ritual i raspored i da se pridržavam toga – staloženo poručuje tenisačica kojoj nedostaju turniri, mečevi i druženje s prijateljima i bližnjima s kojima uvijek proslavi pobjedu na osvojenom turniru. – Nakon osvajanja obaju turnira, odmah sam išla na idući pa nije bilo puno slavlja, ali uvijek kada se vratim u Hrvatsku, proslavim to s najbližima – objasnila je i otkrila koji joj je jedan od najtežih trenutaka u karijeri. – Definitivno je to poraz u finalu Washingtona... Tad sam izgubila od Kuznjecove, a imala sam nekoliko meč-lopti. Inače sam dan nakon poraza OK, ali nakon ovog sam plakala danima – priznaje nam ona i otkriva da nakon svakog meča kojim nije zadovoljna pojede burger ili nešto slatko. – Dan nakon toga analiziram s trenerom što bismo mogli napraviti drugačije sljedeći put – govori. Život sportaša sastoji se od poraza i pobjeda, a ona definitivno bilježi putanju prema gore s brojnim osvojenim naslovima. Spomenimo zato i njezine najdraže trenutke u karijeri.

– Najdraže mi je bilo osvajanje prvog WTA turnira i kada sam ušla u drugi tjedan Wimbledona – sa smiješkom se prisjeća marljiva Vekić, a na upit koje su prednosti, a koji nedostaci bivanja ženom u tenisu odgovara jednostavno. – Nemamo iste novčane nagrade na turnirima, samo na Grand Slamovima. To je i dalje velika razlika, ali svi se trudimo da to jednog dana bude jednako – pojašnjava. U ovo doba nije joj lako trenirati jer ne zna kad joj je sljedeći turnir pa ju često motiviraju njezini treneri i prijateljice. – Nakon treninga osjećam se puno bolje i zadovoljnije, a to ponekad objavim i na Instagramu te se nadam da nekoga tko je u nedoumici, treba li vježbati u tom trenutku ili ne, motiviram da se na to ipak odvaži – kaže Donna. Rapidni razvoj karijere u bilo kojoj branši često navlači zavist i zlobne komentare okoline, ali Vekić se može pohvaliti da takvog iskustva nema.

– Uvijek sam imala dobre ljude oko sebe – ističe ponosno i odgovara na vječno pitanje svake mlade žene s ozbiljnom karijerom: posao ili obitelj ili ipak jedno i drugo? – Definitivno bih voljela imati obitelj i mislim da je sve moguće. Naravno da treba imati dobar balans između posla i obitelj, to definitivno nije lagano, ali mislim da je moguće – optimistično govori tenisačica koja je prošle godine prekinula četverogodišnju vezu s 12 godina starijim kolegom Stanislasom Wawrinkom, a njihov odnos nije htjela komentirati. Međutim, otkrila je što očekuje od budućeg partnera. – Mora imati puno razumijevanja i podrške, naravno u svakoj ozbiljnoj vezi to mora postojati s obje strane – kaže nam. Nakon prekida povezivali su je s Dinamovim golgeterom Brunom Petkovićem za kojeg tvrdi da joj je samo prijatelj. – Dobri smo prijatelji. Sa sportašima je uvijek jednostavno naći isti jezik i razumjeti jedno drugo – kratko je odgovorila.