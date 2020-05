Donna Vekić o odnosu s Brunom Petkovićem: Najbolje se slažemo i razumijemo

Tenisačica Donna Vekić s Ivom Majoli gostovala je u RTL-ovo Exkluzivu i pričale su o tome kako su provodile vrijeme u karanteni, koje im je, kažu, došlo kao godišnji odmor. Donna se pohvalila kako je u karanteni počela učiti francuski, a zbog pandemije koronavirusa konačno je provela dosta vremena u svom Osijeku.

- Prvi put sam tako dugo bila u Osijeku, od svoje sedme godine otkako sam počela trenirati tenis nisam ovoliko u komadu bila kod kuće – rekla je Donna. Opisala je i kako izgleda njezin dan u normalnim okolnostima kada je stalno na teniskim turnirima.

- Od osam do pet popodne sam u klubu i treniram, na kraju sam toliko umorna da nakon večere idem spavati. Nije to glamurozan život kako mnogi misle – rekla je Donna. Nije htjela komentirati kakvu su tenisači njezine generacije, a nije joj se svidjelo ni pitanje o Dinamovom nogometašu Bruni Petkoviću. Neko vrijeme se šuškalo kako su se zbližili te da među njima postoji nešto više od prijateljstva. – Nećemo, opet vi (smijeh). To je privatni život. Istina je da se mi najviše družimo, slažemo se jer imamo isti posao i najbolje se razumijemo – bio je Donnin komentar.

