Domaća glumica progovorila o partneru kojeg rijetko pokazuje: 'Ne planiramo se ženiti'

​Glumica i dizajnerica Katarina Baban (35) u dugogodišnjoj je vezi s Igorom Subotićem, diplomiranim kineziologom, a par se rijetko pojavljuje zajedno u javnosti te Katarina rijetko govori o ljubavnom životu. Nekoliko ga je puta spomenula na društvenim mrežama, a sada je o njihovoj vezi i progovorila.

- Super je jer je on jako smirena osoba za razliku od mene koja sam vrludava na sve strane. Vjerujem da sam u vezi s nekim tko jednako toliko puno putuje, ne znam teško da bi to funkcioniralo. Ne slavimo ni jednu godišnjicu, ne planiramo se ni ženiti, nekako drugačije gledamo na sve te stvari - rekla je Katarina za In magazin te dodala da ne planiraju svadbu.

- Ne vidim se, nikad se nisam vidjela u vjenčanici da netko dolazi po mene, još to kod nas u Slavoniji traje, kreće od 6 i potraje do sutradan. Pa dok skupiš mladu, dok ovo, dok ono, sto i jedna obijač koji je meni i kad sam bila dijete bio – čemu ovo, tako da ne - ispričala je Baban.

Inače, par se upoznao u srednjoj školi te su zajedno išli na maturalnu zabavu, a nakon škole su se razišli. U vezu su ponovno stupili 2015. godine.

Podsjetimo i da je glumica 2015. godine upisala Školu za modu i dizajn te pokrenula svoj brend koji je namijenjen romantičnim djevojkama, a poznat je po nazivu Lilith. Nedavno nam je otkrila kako je posao funkcionirao tijekom pandemije.

– Najbolje je što posao s brendom nije stao ni u jednom trenutku. Osluškivala sam publiku i svoju intuiciju te nisam stala s dizajniranjem i proizvodnjom. Unatoč svemu, ovo nam je najbolja i najuspješnija godina dosad! – rekla nam je glumica 2022. godine. U njenim su kreacijama dosad zablistale brojne poznate Hrvatice poput glumica Semente Rajhard, Martine Stjepanović i Jagode Kumrić. – Imala sam priliku i čast odjenuti puno kolegica sa scene, i glumica i pjevačica. Talentirane, ženstvene i uspješne žene nadahnjuju me te sam uvijek sretna kad jedna od njih nosi moju kreaciju. Nadam se da će se s godinama popis tih žena samo povećavati – kazala je ambiciozna dizajnerica.

