Domaća glazbenica otkrila svoj najveći strah, a progovorila je i o svojoj mirovini

15 vrućih pitanja za Domenicu Žuvelu



1. Koji je vaš najveći strah?

Hm, ništa veliko za istaknut… tu i tamo neki strah od situacija na koje ne možeš utjecat ili kontrolirat ih.

2. Koji je vaš skriveni talent?

Sakrila sam ga dovoljno da ga ni sama ne znam!

3. Kako bi se zvao vaš reality show?

Nedjeljom s Nedjeljkom

4. Vjerujete li u izvanzemaljce?

Vjerujem u neki oblik života van našeg planeta.

5. Najromantičnija stvar koju je za vas učinio partner?

Ako se ne mogu sjetit, to je dovoljan pokazatelj, ha, ha.

6. Kako se suočavate s lošim raspoloženjem?

Idem se bacit u more i momentalno sve zaboravim!

7. Što vam je bitnije – uspjeh ili slobodno vrijeme?

Uspješno provesti slobodno vrijeme.

8. Gdje se vidite za 10 godina?

Ne znam točno, ali znam da sam sretna i ispunjena.

9. Najdraži film svih vremena?

Prvi film koji mi je pao na pamet: Sam u kući!

10. Idealna mirovina za vas je...

Uživajući na otoku, u svojoj maloj kamenoj kući s pogledom na more. Okružena obitelji ispijajući najhladniju čašu vina dok im radim neku večeru sa svojim povrćem iz vrta koje sam posadila.

11. Što vas je prije pet godina uzrujavalo, a sada nikako više ne može?

….

12. Kako najviše volite završiti dan?

Ovisi o situaciji, ali volim prošetat navečer.

13. Tko je vaš najveći kritičar?

Definitivno sam sama sebi najveći kritičar!

14. Kad biste postali predsjednica na jedan dan, kako bi to izgledalo?

Uuuu, ne bi se previše premišljala, samo bi dala taj dan ljudima ‘kruha i igara’ i doslovno bi se u svakom gradu održavala neka glazbena manifestacija.

15. Najdraži odjevni predmet.

Didina Levis jeans jakna iz 70-te godine!