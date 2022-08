Dokazano je da jedan legendarni glazbeni hit može prouzročiti velike probleme s laptopima

Sjećate li se genijalne pjesme 'Rhythm Nation' pjevačice Janet Jackson (56)? Naime, dokazano je da taj legendarni hit može pokvariti starije laptope. Potvrdio je to Microsoftov glavni inženjer softvera Raymond Chen. Sve je to zbog jedne frekvencije koja može prouzročiti smetnje na tvrdim diskovima.

Pjesma iz 1989. koja može prouzročiti probleme sa starijim laptopima bila je hit s Jacksoninog albuma 'Rhythm Nation 1814'. Taj album bio je jako komercijalno uspješan, a čak pet singlova s njega završila su na Billboardovoj Hot 100, što je pjevačičin rekord.

No, nema potrebe za strahom, jer proizvođači su taj problem s tvrdim diskom popravili prije nekoliko godina, dodavši filter u audio driveove kako bi obožavatelji nesmetano mogli slušati 'Rhythm Nation', ali i druge hitove koje bi mogli prouzročiti smetnje na starijim laptopima.

Chen dodaje da se, zbog toga što je problem riješen prije mnogo godina, nitko više ne sjeća zašto postoji taj filter. Nada se da laptopi više nemaju taj filter koji štiti model tvrdog diska koji se više ne koristi.

Jackson je na svom Instagramu objavila video australijskog radijskog showa 'Kyle and Jackie O' koji su puštali pjesmu i testirali ju na starim laptopima koji nemaju spomenuti filter, a oni su se nakon nekoliko sekundi potpuno ugasili.

Podsjetimo, dokumentarni film "Janet" o pjevačici Janet Jackson, sestri preminulog kralja popa Michaela Jacksona, u veljači ove godine izazvao je lavine komentara u javnosti. Naime, Janet je u dvodijelnom filmu progovorila o škakljivim temama, a jedna od njih je i 'skandal Nipplegate'.

Skandal Nipplegate umalo joj je potpuno uništio karijeru, a mnogi ga nazivaju i jednim od najvećih televizijskih skandala u povijesti. 2004. godine Janet je, tada na vrhuncu slave, nastupala u poluvremenu finala Super Bowla u Houstonu, a na pozornicu sa sobom pozvala je i tad tek pjevača u usponu, Justina Timberlakea (41). Usred pjesme "Rock Your Body", Timberlake je izrekao stihove "do kraja pjesme skinut ću te golu", a onda joj je puknuo kostim iz kojeg joj je ispala gola dojka. To su, s obzirom na to da je bila riječ o prijenosu uživo, vidjeli deseci milijuna gledatelja, a CBS je morao platiti kaznu zbog golotinje u primetimeu. Janet je to stavilo na crnu listu, javno je sramoćena i vrijeđana u medijima, pjesme joj se dugo nisu vrtjele na radijskim stanicama, a organizatori Grammyja koji su je samo tjedan dana ranije pozvali na dodjelu - pozivnicu su povukli.

- Čitava stvar je prenapuhana, ali riječ je samo o nezgodi. To se nije smjelo dogoditi, ali nije bilo planirano - izjavila je Janet u filmu. Fanovi su godinama zamjerali Justinu da nije stao u njezinu obranu, no ona je sada prvi put otkrila kako je Timberlake planirao braniti je u medijima, ali da je ona ta koja ga je zamolila da ništa ne govori.

- Pitao me treba li reći nešto javno, ali ja sam mu rekla kako je bolje da ne govori ništa. Nisam željela da i on završi u drami, jer bilo je očito - ja sam bila cilj napada - kazala je legendarna glazbenica.

