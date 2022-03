Dok hejteri pišu da je 'bruka i sramota' Konstrakta osvaja trending u regiji, a Srbija se penje na kladionicama

Protekli vikend Srbija je izabrala svog predstavnika na Euroviziji, a pobjedu je nadmoćno odnijela osebujna umjetnica Konstrakta s pjesmom "In corpore sano". Iako na kladionicama nije slovila kao favoritkinja, glazbenica pravog imena Ana Đurić nakon performansa koji je izvela tijekom finalne večeri osvojila je najviše glasova i publike i žirija te kao autsajderica pobijedila brojna poznata imena srpske estrade poput Sare Jo, Tijane Dapčević, Ace Lukasa i Zorje.

Vrh trendinga

Odmah nakon finala zasjela je na sam vrh YouTube trendinga u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i u samo dva dana došla do impozantne brojke od tri i pol milijuna pregleda. Nakon njezine pobjede Srbija je porasla na eurovizijskim kladionicama, a razlog tome su zasigurno i stihovi posvećeni vojvotkinji od Sussexa kojima je uspjela privući široke mase i u kojima se ta osebujna umjetnica pita "koja je tajna zdrave kose Meghan Markle". A iza naizgled banalne lifestyle teme krije se važna poruka. Naime, Konstrakta trivijalnim stihovima pokušava upozoriti na problem zdravstvenog sustava u Srbiji jer slobodni umjetnici, baš kao i ona, u toj zemlji nemaju zdravstveno osiguranje pa im ne preostaje drugo nego da budu zdravi. "Umjetnica mora biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, moram, mora, moram", naglašava glazbenica koja je otkrila da će na Euroviziju u Italiju putovati privatno zdravstveno osigurana, ali i da oko sebe ima cijeli tim liječnika koji se brinu o njezinom zdravstvenom stanju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

- Ako moja pjesma potakne barem malo razmišljanja na temu zdravorazumskog odnosa prema zdravlju, bit će to uspjeh - rekla je glazbenica prije srpskog izbora za pjesmu Eurovizije. Konstrakta se na sceni pojavila 2007. godine, a prvu solo pjesmu "Žvake" objavila je tek 2019. godine. Prije nego što je krenula u solističke vode bila je članica sastava Zemlja gruva i Mistakemistake. Za svoje umjetničko ime kaže da znači racionalno i emotivno u jednom. Malo tko zna da je završila arhitekturu te da je ponosna majka djevojčice Lene i dječaka Nikole koje je dobila u braku sa suprugom, arhitektom Milanom Đurićem.

Pobjeda umjetnosti

Pjesma s kojom će Srbiju u svibnju predstaviti u Torinu odmah je podigla i golemu prašinu na društvenim mrežama. Ravnodušnih, kada je u pitanju "In corpore sano", čini se da nema. Oni oduševljeni komentirali su da je Konstrakta donijela nešto posebno i drukčije na scenu te da je umjetnost konačno pobijedila komercijalu i golotinju. Bilo je i onih koji se nisu ustručavali uputiti oštre kritike pitajući se kako je uopće takva pjesma uspjela pobijediti. "Bruka i sramota", komentirali su neki, očito ne znajući da je već odavno poznato da za dobar plasman na Euroviziji nije dovoljno imati samo dobru pjesmu nego izazvati reakciju. Predvidljivost na tom natjecanju nikada nije garantirala uspjeh. Dokazali su to i članovi grupe Maneskin prošle godine koji su publici priredili pravi rock-spektakl na pozornici na kojoj se mnogi predstavljaju klišeiziranim baladama ili pop-pjesmama inspiriranim često nekim velikim hitovima. No, u Torinu će se predstaviti umjetnica koja će zasigurno privući pozornost, odaslati poruku, a potom možda i nešto napokon promijeniti u svojoj državi po pitanju zdravstvenog osiguranja jer, pitate li slobodne umjetnike, mnogi bi se zasigurno složili da im je potrebnije zdravstveno osiguranje nego domaćinstvo izbora za pjesmu Eurovizije u slučaju da Konstrakta još jednom iznenadi i pobijedi na Euroviziji.

VIDEO Pogledajte tko je sve nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine