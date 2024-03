Dok Danijela ponavlja kako joj smeta da joj Alan stalno govori kako da hoda, diše, stoji, on kaže...

Danijela i Alan spremaju za medeni mjesec, Mura i Marko te Karmen i Josip već uvelike rade na zbližavanju, a preostali kandidati dobili su pismo o tjednu intimnosti koji je pred njima… Danijela i Alan došli su u svoju kućicu i vidjeli su da imaju jedan krevet, a Alen je naglasio da nikad nije spavao na podu. „Ja sam iz jedne fine obitelji gdje su usađene te obiteljske vrijednosti, imam bečku školu i tako dalje. Svaka posebna cura zaslužuje poseban tretman kao u ovom slučaju Danijela“, rekao je Alan koji je želio doznati je li njegova supruga romantična, a ona je rekla da ne voli patetiku.

Primijetio je da ga Danijela stalno udara, što je shvatio kao njezinu željom za taktilnošću i namjerom da mu bude bliže. „Imam osjećaj da sam ga počela kužiti i da mi je smiješan, sviđa mi se taj smisao za humor“, rekla je Danijela i objasnila Alanu da nema želju biti 'glavna' u vezi. „Ne volim, kako ih zovem, mlitave cure koje samo sjede, šute, naprave što im kažem… Danijela stvarno nije takva, ima svoj stav, mišljenje, žena je izgrađena…, i ona ima isto ljubav i potrebe i ne želi to svakome dati“, rekao je Alan.

Djevojke su bile pozvane na radionicu kod Sanele, a Nikolini je bilo zanimljivo što je tjedan intimnosti počeo razdvajanjem od partnera jer je očekivala će zajedno raditi na odnosu. Prva tema bila je orgazam i Tina je otvoreno iznijela svoje mišljenje dok je Klara bilo nelagodno o tome govoriti pred kamerama. Stručnjakinja je nastavila pričati o benefitima seksualnog odnosa te istaknula kako podiže imunitet, smanjuje stres, povećava sreću i zadovoljstvo. Ana je komentirala da joj je malo neugodno te kroz smijeh dodala: „Ja sam nešto baš bolesna… A bome sam i pod stresom!“ Druga tema bile su seksualna pomagala i predigra i Sanela je primijetila Klarinu šutnju te je potaknula da iznese svoje mišljenje, no nije željela, baš kao i Tamara kojoj je to bila previše osobna stvar.

Karmen i Josip ručali su uz slapove Krke, a kad ga je Karmen pitala kuha li, priznao je da nije ljubitelj kuhanja te da češće jede u restoranima. Karmen je bila iznenađena što nema želju sam si pripremiti obrok, a i osjećala je zabrinutost da bi mogao zastupati klasične muške stavove, smatrajući da je isključiva uloga žene u kuhinji. No kad joj je objasnio da su bivša supruga i on imali podijeljene poslove, bila je zadovoljna i rekla: „Bilo mi je bitno ima li uvjerenje - žena sve radi, a ja ne, a po ovome što je rekao, nije taj tip da kaže - žena je za kuhinju, a ja sam kralj koji ništa ne radi.“

Danijela i Alan opuštali su se u jacuzziju, ali ne zadugo jer je Danijeli jako zasmetalo to što joj Alan neprestano govori što da radi. „Kad smo bili za oltarom, krenuo je s time i to se konstantno događa. Super je on i predivan i drag, ali odjednom krene i onda mi počne govoriti kako da hodam, dišem, stojim, držim nogu… Jednostavno ne znam što da radim s tim informacijama, i to se dogodilo već ne znam koliko puta u 24 sata“, rekla je Danijela i objasnila mu da joj smeta kad joj tako govori te da je pusti da radi što želi. „Prvi put je ovo bila neka polusvađa, ali dobro se malo i porječkati kako bismo se mogli i miriti“, rekao je Alan, a Danijeli je bilo super što su brzo riješili prepirku.

Djevojke su raspravljale o dvostrukim standardima kad je riječ o temi seksa, primjerice, drugačije se gleda na muškarca koji je imao više partnerica, nego na djevojku s više partnera. Nikolini nije bilo neugodno pričati o takvim temama, Ana o seksu priča samo s prijateljicama, Tamara je rekla da Filip i ona otvoreno razgovaraju o seksu, a Tina je dodala kako ne želi živjeti u svijetu u kojem je neka tema tabu. „Iako su se djevojke složile kako bismo o seksu trebale više pričati, neke nisu željele sudjelovati jer je to u njima izazivalo veliku nelagodu“, rekla je Sanela te svima darovala vibrator i njezinu knjigu. „Mislim da je knjiga jako zanimljiva, a za drugi poklon ne znam što bih rekla“, komentirala je Klara, a Tina zaključila: „Kao zrela žena gledam na to kao na otkrivanje svog tijela i svog užitka. Možda sam očekivala malo više debate oko toga, više interakcije među nama, ali to je sve od osobe do osobe.“

Alan je nesporazum u jacuzziju odlučio riješiti zagrljajem, a Danijela je komentirala: „Ne mogu reći da mi paše, ali nije mi smetalo. Nisam imala potrebu da me zagrli, ali mi je to bilo u redu. Skužila sam moment.“ Alan je još jednom naglasio kako je Danijela lijepa i da mu je jako privlačna. „Jako lijepo izgleda, ima lijepo tijelo tako da bih to volio češće gledati“, dodao je Alan. Marko i Mura otkrili su da se među njima rađa zaljubljenost, a kako bi dodatno produbili svoj odnos, dobili su kutiju s pitanjima od stručnjaka. Oboje su priznali da su se emocionalno povezali, a kad je riječ o najvećim nesigurnostima, Marko strahuje da bi njihov odnos mogao propasti dok Muru muči što žive na različitim adresama. „Povjerenje je najvažnije u vezi na daljinu“, rekao je Marko i istaknuo da mu se kod Mure najviše sviđaju njezina iskrenost, osmijeh, dodiri i poljupci, a jedino mu smeta pušenje. Muri se kod Marka sviđaju osmijeh, oči, humor, privrženost i pažnja pa je zaključila da ne može istaknuti što joj se ne sviđa. Oboje su potvrdno odgovorili i da među njima postoji kemija.

I dečki su imali radionicu sa Sanelom, a teme su bili muško-ženski odnosi, kako osvojiti ženu te koji su jezici ljubavi. Prvo su raspravljali što je ženama seksi kod muškaraca, a Lovri nije bilo ugodno pričati o svojoj intimi pred drugima. Dečki su komentirali kako je trud oko žene najseksi aspekt za muškarce, no Filip je istaknuo i važnost izgleda. Razgovarali su i o jezicima ljubavi - Filip je rekao da prepoznaje jezik ljubavi kod Tamare, ali da se to razlikuje od njegovih razmišljanja, a Josip, s druge strane, nije siguran koji su jezici ljubavi kod Renate, ali zna da nije dodir. Sanela je predložila dečkima da pomognu Josipu kako da se približi Renati, no oni su mu sugerirali da se treba malo smiriti.

Karmen i Josipu na brodu su se pridružili Mura i Marko, koji su se jako svidjeli Karmen. Marko im je iskreno priznao da mu se Mura nije svidjela u početku, ali sada mu je super. Mura je primijetila da je Josip kliknuo s Karmen, ali da to nije obostrano. „Po izgledu nije njezin tip, to joj isto ne odgovara, pa godine joj smetaju, nažalost, rijetko što joj se sviđa“, komentirala je Mura što joj je Karmen rekla. Kad su se dečki odvojili od žena, Marko je pričao da mu je super s Murom, a Josip ga je ohrabrivao. Mura priznaje Karmen da su postali jako bliski i da je došlo i do prvih poljubaca. „Moja su očekivanja ispunjena i može nam biti samo još ljepše“, dodala je Karmen.

Dok novi parovi uživaju na medenom mjesecu, ostali dečki otkrivali su svoju intimu. Tiago smatra da je njegov govor ljubavi dodiri, ali ističe da trebaju prvo proživjeti teške situacije kako bi vidio je li to stvarna ljubav, a Sanela je pohvalila koliko je emocionalno zreo. Anton smatra da je Nikolinin jezik ljubavi riječ, a Alen mu savjetuje da se posveti temama koje su Nikolini posebno važne. Lovre vjeruje da je njegov govor ljubavi djela, što prepoznaje kod Klare, koja je vrlo obazriva. Sanela je na kraju radionice podijelila dečkima darove, uključujući ulje za masažu, knjige i povez za oči. Zaključila je da su muškarci bili opušteniji prilikom razgovora o intimnosti te im je zadala zadatak da doznaju što njihove partnerice vole i prema tome organiziraju spoj.

Tiago je nakon radionice organizirao spoj za Tinu na temu koja se njoj sviđa - pin up stil. Tina je bila oduševljena, a Tiago je shvatio da su njoj djela jako važna. „Od početka se trudi oko mene i zahvalna sam na tome“, rekla je Tina. Josip je također uspješno organizirao spoj za Renatu - čajanku. Primijetio je njezino oduševljenje iznenađenjem, što mu je ulilo dodatno samopouzdanje. Alen se odlučio iznenaditi Anu otmjenim ispijanjem šampanjca, i to su bili svečano odjeveni! Renata je Josipu pokazala poklone koje su dobili, a Josip je bio ugodno iznenađen i smatrao ih je odličnima. „U više je navrata moj muž pokretao teme o seksu, ali ja s njim ne želim razgovarati o tome“, rekla je Renata.

