Danijela Pintarić: Nakon povratka iz Londona danima sam bila tužna

Na popisu europskih prijestolnica koje bi svatko trebao posjetiti barem jednom u životu nalazi se i London. Glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva slovi za jedan od najuzbudljivijih gradiva na svijetu koji svojim stanovnicima, ali i turistima koji ga posjete, nudi gotovo sve - od povijesne baštine, kulturne raznolikosti, umjetničke scene, uzbudljivih atrakcija i aktivnosti, odličnog šopinga i sjajne zabave. U njegovu čar uvjerila se i naša glumica i sopranistica Danijela Pintarić, koju uz London vežu samo najljepša sjećanja. Posjetila ga je prije 10 godina i posjetit će ga, kako kaže, sigurno još barem jednom jer sam dolazak u britansku prijestolnicu zanimljivo je iskustvo koje svakako vrijedi doživjeti. Iako zbog prirode svog posla često putuje, rijetke su destinacije koje je stigla turistički istražiti. A što je toliko magično u Londonu i zbog čega se našao na njezinoj listi želja Danijela nam je otkrila u ugodnom razgovoru.

- London je bio moja davna želja, jer je jedna od onih destinacija koje imaju bogatu povijest, pregršt muzeja, kulturnih i turističkih sadržaja, zanimljivih restorana i pubova, a uz sve to je grad koji je dobro organiziran i prometno povezan - govori nam članica ansambla Gradskog kazališta Komedija koja nam je ispričala i kako je tekao sam put do Londona, grada koji je istraživala u društvu tadašnjeg partnera.

- Odlučili smo se za direktan let do Londona koji traje otprilike dva sata. Nisam ljubiteljica jeftinih aviokompanija, jer na letovima volim brzinu, komfor (koliko je to moguće na ekonomskim letovima) i minimalne probleme s prtljagom. Mogućnost gubitka prtljage za mene je noćna mora - priznaje Danijela i dodaje kako je, kada je organizacija putovanja posrijedi, vrlo samostalna.

Foto: Privatni album

- Preferiram samostalno planiranje putovanja jer mi to daje određenu slobodu, no ako ću biti potpuno iskrena, volim putovati s nekim tko u tome ima više iskustva od mene pa zna mudro odabrati letove, hotel i atrakcije. No nemam ništa ni protiv agencija, osobito kada su u pitanju složenija putovanja, na daleke destinacije ili na više njih odjednom. Sigurna sam da ću u budućnosti iskoristiti i tu mogućnost - kaže.

U Londonu je boravila deset dana i napominje kako je to idealno vrijeme za upoznavanje grada te veličine bez pritiska i žurbe. - Tjedan dana bi mi vjerojatno bilo premalo, ali ne bih imala ništa protiv dva tjedna - smije se Pintarić koja je u travnju 2018. godine postala majka djevojčice, a upravo je zbog majčinstva istraživanje zanimljivih svjetskih destinacija proteklih godina stavila "na čekanje". Od tada do danas svjesna je da se puno toga promijenilo, a naročito cijene smještaja i usluga.

Foto: Privatni album

- Teško mi je uspoređivati cijene jer brzo zaboravljam koliko sam potrošila na putovanje, a zadnjih godina zbog majčinstva nisam mogla turistički putovati pa nisam prava osoba za dati takvu procjenu. Pretpostavljam da su cijene smještaja porasle proporcionalno sa svim ostalim, ali još je uvijek moguće, kao i u našem slučaju kada smo išli u London, raspitati se o dobrim hotelima koji imaju nekakvu posebnu, akcijsku ponudu. Mi smo bili u hotelu s četiri zvjezdice, a cijena je, s obzirom na kvalitetu smještaja, bila vrlo povoljna. Istina, nismo bili u centru Londona, nego u Greenwichu, ali kako sam već istaknula, sve je prometno sjajno povezano, Tube (podzemna željeznica) je precizan i dobro organiziran pa bismo uz jedno presjedanje vrlo brzo bili u centru. Mislim da se to nije promijenilo. Treba dobro "pročešljati" internet i uvijek se može naći kvalitetnih smještaja na akcijskim ponudama - savjetuje Danijela. No, smještaj nije toliko presudan u gradovima poput Londona jer zbog istraživanja grada koji ima dva i pol puta više stanovnika od cijele Hrvatske u hotelu jedva da stignete prenoćiti.

- London je prepun mjesta koje je vrijedno posjetiti - od povijesnih zdanja kao što su Tower of London, Buckingham Palace, Westminster Abbey i fascinantna St. Paul's Cathedral, preko muzeja - British Museum, Natural History Museum i Science Museum, do atrakcija kao što je nulti meridijan u Greenwichu, zbirka voštanih figura u Madame Tussauds i londonski zoološki vrt. No po meni, u Londonu niste bili ako niste pogledali barem jednu predstavu na West Endu, u mom slučaju - mjuzikl. Voljeli ih ili ne, doživljaj mjuzikla na West Endu je nezaboravan i vrijedan svake funte. No uvijek možete ugrabiti i jeftiniju kartu na dan predstave na jednom od TKTS štandova na Leicester Squareu - kaže Danijela.

Foto: Privatni album

Gastro znalci London često opisuju kao jednu od najzanimljivijih foodie destinacija na svijetu, a s time se slaže i naša sugovornica. - Gastro ponuda nas je oduševila jer je London prepun restorana s kuhinjom iz različitih dijelova svijeta - indijskom, kineskom, meksičkom, talijanskom, japanskom, tajlandskom... Iskoristili smo to i svaki dan isprobali nešto novo. Od engleskih jela uživali smo u pastirskoj piti i obaveznom fish&chips u pubovima - ističe.

Prepuna komplimenata je i kada govorimo o Britancima kao domaćinima. - Prije putovanja sam ih simpatizirala, volim njihovo držanje i njihov humor, obožavam njihove glumce, a bila sam fascinirana i njihovom poviješću. Nekako su mi bliski, toliko da u šali znam reći da sam u prošlom životu bila Engleskinja. Drago mi je da me nisu razočarali, dapače - ističe Danijela koja već mašta o ponovnom susretu s ljubaznim domaćinima, ali i o ispravljanju grešaka iz prošlosti kada je nehotice propustila atrakciju zbog koje se i uputila u London.

- Kad god spomenem putovanje u London, prepričavam anegdotu kako smo moj bivši dečko i ja greškom uspjeli propustiti novogodišnji vatromet na rijeci Temzi, iako je upravo to bio jedan od razloga našeg putovanja. Tada sam bila jako razočarana i obećala sebi da ću jednog dana ponovo doći i vidjeti ga. Iako je moguće da hoću, to mi više nije najveća želja. Bila bih jednako sretna da uspijem vidjeti neke druge destinacije koje prvi put nisam posjetila, poput Shakespeareovog Globe kazališta, Lincoln's Inna i Hampton Courta. Voljela bih posjetiti London Eye i obavezno pogledati još koji mjuzikl na West Endu - govori glumica i pjevačica.

Svima onima koji se tek spremaju za London Danijela poručuje da su odlično odabrali i da vrijeme uopće nije onako loše kako svi pričaju. - Apsolutna preporuka svima da posjete London, a ja moram priznati da je to jedini grad od svih koje sam posjetila, a da je napravio to da sam pri povratku danima bila tužna što više nisam tamo. Nadam se da ću se još puno puta tamo vratiti - kaže nam Danijela koja je par godina prije nego što je posjetila London imala priliku posjetiti i Los Angeles.

- Osim Londona, najljepša me sjećanja vežu za put u Hollywood, koji sam zajedno s Mladenom Koneckyjem dobila kao nagradu za pobjedu na HRT-ovom talent showu "Coca Cola Music Stars". Bili smo tamo deset dana u ožujku 2005. i svaki dan posjetili neku novu atrakciju. Imali smo plaćene posjete u Disneyland i Universal Studios, a na ostale atrakcije smo se prijavljivali putem flyera kojima su nas tamo obasipali pa smo obišli cijeli Hollywood, stazu slavnih i Kodak Theatre gdje se dodjeljuju Oscari, išli smo u obilazak Los Angelesa, popularnih filmskih lokacija i studija, muzeja sa setovima i kostimima iz popularnih filmova, serija i pop kulture općenito, a posjetili smo i Knot's Berry Farm s najluđim rollercoasterima na kojima sam ikada bila. London i Hollywood su vrlo različiti i po atmosferi i po kulturi, ali i u jednom i drugom ljudi su vrlo susretljivi i ugodni te uhodani i dobro organizirani, s obzirom na to da su obje destinacije mamac za turiste - prisjetila se Pintarić koja već ima planove za nova putovanja.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Moje dugogodišnje želje su Pariz i Egipat. Tako da, čim se pruži prilika, neću morati puno razmišljati - smije se Danijela. A dok joj se ti planovi ne ostvare, baterije će napuniti na ljetovanju koje je sve bliže. - Kao i svako ljeto, planove napravim u posljednji trenutak jer čekam da mi se poslože svi mogući termini predstava i koncerata. S obzirom na to da je moja mama porijeklom iz Šibenika, vjerojatno ćemo i ove godine ljetovati tamo. Volim Šibenik i uvijek mu se rado vraćam, a što se inozemstva tiče, već neko vrijeme maštam o ljetovanju u Grčkoj. Tko zna, možda tamo odem i prije nego mislim - kaže naša sugovornica koja je po prirodi neumorna avanturistica.

- Nisam tip koji se voli izležavati na putovanju, baš nasuprot - želim što više toga vidjeti i osjetiti, upiti kulturu, boje, okuse, mirise i zvukove mjesta koje sam posjetila. Zato preferiram destinacije koje imaju bogatu povijest i kulturu. I premda sam i inače dosta aktivna i ne mogu dugo mirovati, na putovanjima samu sebe iznenadim koliko mogu hodati i biti aktivna od jutra do mraka danima, a da se uopće ne umorim. Kao da sam stalno pod adrenalinom i dopaminom, prštim od sreće, energije i znatiželje - govori nam sugovornica.

Koristi li i ona putovanja za bijeg od ustaljene svakodnevice i imaju li i na nju putovanja terapeutski učinak.- Apsolutno bih se složila. Samim tim što se odmaknemo od svoje svakodnevice imamo priliku sagledati svoj život iz drugačijeg kuta i dati sebi priliku da prodišemo. No putovanja nas i obogaćuju, proširuju nam horizonte i dragocjena su za naš opći doživljaj svijeta, ali i sebe samih u tom svijetu. Često motiviraju ljude i na promjene u svojim životima. Radilo se o sitnicama ili velikim životnim odlukama, svakako držim da su dragocjena za psihu i osobni rast. I zato je važno da se svako malo otisnemo na neko putovanje. Ako nemamo prigode to učiniti zemljopisno, na put nas mogu odvesti dobra knjiga, koncert ili predstava - zaključuje Danijela Pintarić.

VIDEO Prije pet godina glumica je izbačena iz stana, a stvari su joj bacili na ulicu