Danijela Dvornik skakala u more i objavila fotku, svi odmah komentirali njen izgled

Danijela Dvornik na društvenim je mrežama pokazala da još uvijek uživa na Braču. Kako bi to dokazala objavila je nekoliko fotografija u badiću i snimila svoj skok u more.

"Kad te pukne 'ajmo skakat' u more sa mostića. Ono kao kad smo bili djeca" napisala je uz objavu, a mnogi su komentirali da odlično izgleda.

Foto: Instagram

"Dobre noge Danči", "Kako je dobar badić. Na lijepoj ženi, lijep i badić", "Žena sirena", pisali su joj.

Inače, Dvornik je dobila novi posao na otoku Braču na kojem u svojoj obiteljskoj oazi boravi u ljetnim mjesecima, a vijest je otkrila svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Sada je otkrila kako joj izgleda život otkad je na novom poslu.

"Moj život trenutno: radim popodnevnu smjenu u wine baru. Dođem kući oko ponoć ili kasnije, umjesto tuširanja bacim se u more (noćno kupanje), zaspem kao mrtva. Ujutro preskočim alarm i probudim se oko 10 sati. Ne treniram, pijem litre i litre vode, manje jedem. Hitno trebam pedikuru i frizera (puštam sijedu). Za sve one koji me pitaju zašto radim, odgovor je jednostavan, da budem korisna sebi i drugima, da ispunim ljeto i da se družim. U petak mi stiže ekipa i jedva čekam da ih vidim. A proslavit ćemo i Dinov rođendan" napisala je Dvornik.

Podsjetimo, Danijela je prije nekoliko tjedana objavila fotku s radnog mjesta. "Moje novo radno mjesto. Mogu vam reći da mi je super. Još se uhodavamo s poslom i za koji dan zabljesnut ćemo u pravom svjetlu", napisala je Danijela u opisu fotografije na kojoj stoji iza šanka i pravi kavu na aparatu, zbog čega su pratitelji zaključili da njezin posao uključuje konobarenje.