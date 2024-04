Damjan nominiran za eliminacijsku igru: 'Nadam se da ste glasali za mene zbog statistike'

U igri ravnoteže i snage, ogrlica osobnog imuniteta u 'Survivoru' pripala je Luki. „Bila mi je ovo do sada najteža igra. Svi su se jako trudili i ne znam kako sam izdržao“, izjavio je Luka. Nancy smatra da, osim Alexa, u plemenu treba probuditi i Damjana. „Generalno, u zadnje vrijeme sam razmišljao o tome da se trebam probuditi“, komentirao je Damjan koji je bio napisan na prošla dva papira na plemenskom vijeću te je tada shvatio kako ga ostali igrači vide kao slabiju kariku.

Anđela je prenijela Tijani i Katarini razgovor s Mitrom u kojem joj je ponudio da se on nađe u duelu umjesto nje. „Ne mogu ne imati sumnje u potpunu iskrenost njegove geste“, rekla je Vesna. „Tu se krije mnogo stvari i koliko god mi mislimo da ga znamo, mi ga ne znamo. On to što radi , radi s određenim ciljem“, zaključila je Tijana kad je čula što je Mitar ponudio Anđeli. Upitan tko vuče konce u plavom plemenu, Mitar odgovara da se radi o Mihaeli, u pozitivnom smislu, unatoč tome što je Matea najglasnija i naizgled je to ona. Na papirima očekuje dva imena – Nikolu i jednu od djevojaka.

Na papirima se jesu našla dva imena, među kojima je bilo Nikolino, ali najviše, pet glasova dobio je Damjan koji odlazi u eliminacijsku igru. „Mislim i nadam se da se pleme vodilo statistikom večeras“, rekao je Damjan. Kasnije se obratio plemenu kazavši im da im ne zamjera što su ga izglasali i da svojim primjerom pokazuju da nema svađa u plemenu: „Samo se nadam kad ste pisali moje ime na papir da ste ga pisali zbog statistike, a ne zato što mislite da sam đubre“, našalio se s njima i izazvao smijeh, ali i potvrdan odgovor. U iščekivanju četvrtog kandidata, trojica do sada nominiranih – Alex, Ognjen i Damjan spremaju se za eliminacijski izazov. Tko će biti četvrti kandidat ne propustite doznati uskoro.

