Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovačka i Andora ne natječu se na Euroviziji

Dobro je poznato kako je prva polovica svibnja rezervirana za Euroviziju, prestižno natjecanje koje se sastoji od dvije polufinalne večeri i finala i na kojem nastupaju brojne zemlje. Uz europske predstavnike mogu se čuti i neke zemlje van Europe, kao što je Australija. No, neke zemlje ove godine neće sudjelovati.

Ove godine nastupit će samo 37 zemalja, a među onima koje smo znali slušati više nisu: Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovačka i Andora. Neke zemlje suspendirane su zbog neplaćenog duga Europskoj radiodifuzijskoj uniji, jer već nekoliko godina nisu platili članstva pa ne mogu sudjelovati sve dok njihovi računi ne budu čisti. Crna Gora i Sjeverna Makedonija, pak, neće se natjecati zbog prevelikih financijskih troškova organizacije. Još je prošle godine objavljeno da Crna Gora odustaje od ovogodišnjeg Eurosonga zbog previsokih troškova boravka u Liverpoolu.

Inače, najveće europsko glazbeno natjecanje ove godine održat će se 9.,11. i 13. svibnja 2023. u Liverpoolu. Nakon što je prošle godine pobjedu odnijela Ukrajina, zbog političke situacije domaćin ovogodišnjeg spektakla bit će Velika Britanija.

Već je otkriveno i koje zemlje će nastupiti u kojem polufinalu. Slučajnim izvlačenjem papirića odlučeno je da će se Hrvatska natjecati u prvom polufinalu, a iste te večeri za prolazak u finale borit će se još i: Srbija, Irska, Latvija, Malta, Norveška, Portugal, Azerbajdžan, Češka, Finska, Izrael, Moldavija, Nizozemska, Švedska i Švicarska.

U drugom polufinalu natječu se: Slovenija, Armenija, Belgija, Cipar, Danska, Estonija, Grčka, Island, Rumunjska, Albanija, Australija, Austrija, Gruzija, Litva, Poljska i San Marino.

Mnoge zemlje još nisu izabrale predstavnike za ovo natjecanje, a među njima je i Hrvatska. Dora, naš izbor za pjesmu koja će nas predstavljati u Liverpoolu na rasporedu je 11. veljače, a natječe se ovih 18 kandidata. Pobjednik Dore iz 2020. godine, Damir Kedžo ponovno se prijavio s pjesmom 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjeva 'Bye, bye blonde', tu je i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupa s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu bore se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori bore se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Let 3 i 'Mama Šč!', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top oft he pops i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

Uz ovih 18 pjesama, tu su još i četiri rezervne: 'Sama' Lane Mandarić Lanchi, 'Odlazi' Mirne Škrgatić, 'On the same train' grupe Voice for you i 'Talking to me' Rosanne Kumerle.

Inače, na Doru se prijavilo 196 pjesama, a finaliste je izabrao žiri u sastavu: Željko Mesar, Zlatko Turkalj, Robert Urlić, Ema Gross, Igor Geržina, Željen Klašterka, Ivan Horvat, Tomislav Krizmanić, Dražen Miočić.

