Costner otkrio veliku tajnu o hit-filmu: 'To uopće nije bila Whitney'

Punih 27 godina nakon što je snimljen film "Tjelohranitelj" glavna zvijezda filma Kevin Costner otkrio je veliku tajnu sa snimanja. Naime, na poznatom plakatu za ovaj veliki hit Costner uopće ne nosi Whitney Houston, nego njenu dvojnicu.

- Na slici zapravo i nije bila Whitney. Ona je otišla kući, a ta djevojka koju nosim u naručju je njena dvojnica. Svakako joj se ne vidi glava, jer je naslonjena na moje rame, što je i bilo prikladno. Bila je uplašena, jer se radilo o sceni u kojoj masa ljudi prekida njen koncert kazao je Costner za EW.

Foto: Profimedia

Fotografiju je snimio Costnerov prijatelj Ben Glass, a glumcu se toliko svidjela da je producentima predložio da upravo ona bude na plakatu. No, šefovima se ta ideja nije svijdela jer je Houston tada bila jedna od najvećih pop zvijezda tog doba i pravi mamac za publiku. Predložili su druge fotografije, no na kraju je izabrana ipak ova na kojoj je umjeasto Whitney njena dvojnica.

"Tjelohranitelj" je bio jedan od najvećih filmskih hitova iz 90-ih. Najpoznatija pjesma iz tog filma je "I Will Always Love You", koja je tjednima bila na prvom mjestu britanske i američke top liste.