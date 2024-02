Charles Pearce se oglasio na Valentinovo i otkrio gdje je upoznao Ellu Dvornik: 'Naš prvi spoj'

Poduzetnik i nekadašnji partner Elle Dvornik, Charles Pearce na društvenim se mrežama javio na Valentinovo i prisjetio nečega. Charles je na svojem Instagram Storyju podijelio objavu koju je objavio u listopadu 2013. godine pored koje ističe da se nalazi u baru u Kopenhagenu te pije pivo, a ta objava imala je samo 14 lajkova, među kojima je i onaj Elle Dvornik. Uz ovu objavu, Pearce je otkrio da je u ovom baru prvi put upoznao Ellu.

- Našao sam svoju ljubav u Kopenhagenu... ili sam barem tako mislio. Naš prvi spoj u Kopenhagenu, listopad 2013.! Nekoliko mjeseci kasnije, baš na današnji dan, srce me odvelo u njezin klub s ogromnim buketom i rekao sam joj: 'Dođi sa mnom u London ili me nikad više nećeš vidjeti'. Nekoliko dana nakon, uselila se k meni u Londonu - napisao je Charles.

Inače, Ella i Charles informacije o razvodu svog braka otkrili su u kolovozu prošle godine. Par je bio četiri godine u braku i devet u vezi, a trenutno se nalaze na sudu. Ella je često isticala da su se upoznali u Londonu, što je sada Charles demantirao.

Osim toga, jednom je ispričala i kako su se upoznali. "Sve je počelo uz pivo. Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje, i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći. Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje..." napisala je Ella.

Neko vrijeme su živjeli u Londonu, a onda su se preselili u Ellin rodni Zagreb, gdje su im se rodile i kćeri Balie i Lumi. Vezu su okrunili brakom u Las Vegasu na tajnom vjenčanju 2019. godine. Da su se vjenčali, Ella je ubrzo otkrila na Instagramu objavom fotografija s vjenčanja.

"Prije 5 godina kad smo se upoznali, Charles me htio odvesti u Las Vegas da se vjenčamo, ali ja nisam imala vizu. No sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine, otkad smo zaručeni, pokušavamo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što nabolje radimo, kako bi Frank rekao 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim! TEK VJENČANI! Gorila! P.S. Balie, volimo te, sad si službena", napisala je Ella. Prosidba se dogodila u Japanu i par je često putovao zajedno, a zadnje dvije godine živjeli su u Balama jer je mirnije mjesto poput Bala više odgovaralo Charlesu.

– Odlučili smo otići iz Zagreba jer Charles ne voli Zagreb, ne voli ovaj mentalitet – rekla je tada Ella za svog 13 godina starijeg supruga. Kada su proslavili sedmu godišnjicu braka, Ella je napisala kako ne zna kako je ona izdržala s njim sedam godina, a još manje kako je on izdržao s njom.

"Jedna slika prije djece, botoksa, dioptrije, plastičnih operacija i sijede kose (i kilograma)", napisala je Ella uz fotografiju sa suprugom Charlesom. Charles zadnjih mjeseci živi u Londonu, Bali i Lumi redovito odlaze s njim u London, a zadnju fotografiju s Ellom na svom je Instagramu objavio prošle godine u studenome.

