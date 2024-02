Gabrijela i Miroslav su se zaručili! Farmer iz 'Ljubav je na selu' otkrio detalje romantične prosidbe

Zaručili su se Gabrijela Juraja i Miroslav Dekalić, par koji se zaljubio u 16. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Miroslav kaže da je Gabi s veseljem rekla da želi postati njegovom suprugom. Dodao je da ju je odlučio zaprositi odmah ujutro na Valentinovo - jer Gabrijela ima ispit iz vožnje pa ju je htio razveseliti od jutra. - Htio sam je iznenaditi od jutra još dok je spavala. Htio sam tako rano jer danas ima ispit iz vožnje pa sam je htio razveseliti od jutra. Poželio sam joj sretno Valentinovo i naravno da joj danas bude sretan dan, uz prosidbu da još i položi i mislim da bude najsretnija. Kupio sam joj ruže, čokoladu i malog medeka. Došao sam u sobu i prvo joj to predao, a onda kleknuo pred nju i pitao je da li hoće postati mojom suprugom. Ona je na to pristala s oduševljenjem - ispričao je Miroslav za RTL.hr.

Miroslav je već ranije za taj medij rekao da svojoj odabranici planira prirediti iznenađenje na dan zaljubljenih.

- Priredit ću Gabrijeli nešto posebno, to će biti veliko iznenađenje. Kupio sam već buket ruža, ali uz to ide jedno veliko iznenađenje, no neka to bude tajna.

Tada je rekao da mu je taj dan važan.

- Naravno, važan mi je taj dan, Valentinovo. Poklanjaš voljenoj osobi nešto od srca, makar bila to jedna ruža ili mala čokolada. Važno da je to od srca da pokažeš voljenoj osobi da ti je stalo do nje, da je voliš i najviše od svega da je poštuješ.

Inače, njihova ljubavna priča započela je slučajno i to prije emitiranja showa, a u njemu samo se produbila. Par se zapravo upoznao ispred zagrebačkoga hotela kada je on zakasnio na autobus, a ona je krenula na snimanje showa. Nakon što su se "sprijateljili" na Facebooku, nastavili su se dopisivati.

- Javila sam mu se s vjerojatno nekom od najglupljih poruka u životu. Glasila je ovako: 'Oprosti, jesam li ja možda tebe vidjela danas u Zagrebu?'. To mi je bio prvi put da sam se prva javila nekom dečku - ispričala je Gabrijela za 24 sata.

Ona se na početku prijavila za Siščanina Ivana Detkovića, a kasnije se doznalo kako se već neko vrijeme dopisuje s Miroslavom.

- Vrlo brzo sam shvatila da sam zaljubljena u Miroslava, ali naša ljubavna priča na početku nije išla glatko. Bili smo uvijek jedno drugome potpora i tako shvatili da i u lijepim i u ružnim trenucima stojimo jedan uz drugog i da se zajedno borimo - priznala je. Kasnije je Gabi otišla s njegova imanja te se pridružila Miroslavu.Vrlo brzo su se povezali, a Miroslav je upravo nju vodio na romantično putovanje. - Većina kandidata je reagirala dobro na to što smo Miroslav i ja u vezi. Najviše se radovala Brankica, za koju smo rekli da će nam biti kuma. Ona je tu. Podržava nas u svemu i gura naprijed. Stvarno je predivna žena - prisjeća se Gabi.

Kaže kako je Ivan bio ljut te ih je u više navrata pokušao razdvojiti. No nije on bio jedini. Vesna, Samanta Knežević i Jasmina, također, tvrdi, nisu bile sretne viđenim.

- Vidjelo se da nas Vesna želi razdvojiti. Ona je žena koja ne vidi svoje postupke i radi sve samo da bi ljudi oko nje bili nesretni, jer je i sama u životu nesretna. Jako mi je žao zbog toga - govori.

Upravo je zbog tih negativnih komentara Gabrijela zavarala sve zaručničkim prstenom na društvenim mrežama. No, kasnije se ispostavilo da je sve bila šala.

O svemu je progovorila i za RTL.

- Čitajući komentare na društvenim mrežama pročitala sam svašta, ali komentari od ljudi da Miroslav i ja više nismo skupa su me razljutili jer nas uopće ne poznaju. Otud ta šala da im pokažem da je naša ljubav veća od svih zlobnih komentara koje smo dobili. Ne očekujem prsten, važno mi je da se volimo, poštujemo i da smo iskreni jedan prema drugome, a sve ostalo će doći s vremenom. Nikad nije prerano ni prekasno za ljubav i za lijepe želje. - rekla je.

Dodala je kako njezin zajednički život s Miroslavom izgleda kao iz bajke, a otkrila je i kako se snalazi u Bjelovaru i nedostaje li joj Desinić. - Ljudi baš kao i sam Bjelovar su jako dobri, dragi i srdačni. Uz Desinić me ne vežu baš lijepa sjećanja jer sam proživjela puno maltretiranja u školi i sama sam se sa 17 godina odselila iz Desinića. Jedino lijepo što me veže uz Desinić je moj otac s kojim se redovito čujem i posjećujemo se stalno. - kaže Gabrijela. Pohvalila je svog partnera i način na koji se odnosi prema njoj i istaknula je koliko je pažljiv i pomaže joj u kući iako ima dosta posla u polju i oko stoke i ne očekuje od njega da joj previše pomaže u kući. Odgovorila je i na pitanje koja joj je Miroslavova osobina najdraža.

- Ne mogu reći da imam njegovu najdražu osobinu jer ga volim cijelog baš takvog kakav je, ali zasigurno me najviše privuklo to što smo oboje pomalo djetinjasti i uvijek se smijemo. Samo nam je nebo granica. - kaže Gabrijela.

