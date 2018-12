Četiri čarobne riječi: Hit predstava za djecu Luke Vidovića

Najbolji hrvatski mađioničar Luka Vidović, od samih početaka svoje karijere, već skoro 20 godina nastupa za djecu. Njegova nova mađioničarska predstava za djecu naziva „Četiri čarobne riječi“ pravi je hit među vrtićkom i školskom djecom diljem Hrvatske, što pokazuje činjenica da Luka gotovo nema slobodno jutro. Povodom toga, razgovarali smo sa njime o predstavi.

Možeš li nam za početak reći nešto o svojoj predstavi „Četiri čarobne riječi”?

Predstava „Četiri čarobne riječi” je moja autorska mađioničarska predstava s kojom od početka 2018. godine nastupam za djecu u vrtićima i osnovnim školama. Predstava obiluje humorom i smijehom te edukacijom kroz interaktivno izvođenje mađioniačrskih trikova, što se u praksi pokazalo kao vrlo dobar način da djeca usvoje poruke koje im se prenose.

Foto: Promo

Koje su to poruke koje dobivaju kroz tvoju predstavu?

Da stvari nekad ne uspiju iz prve, da zato ne treba odustati, da se sa lijepim i pristojnim riječima (Izvoli, Hvala, Molim, Oprosti) može puno postići, da se zajedništvom postiže više i jače, da je važan timski rad, da je svatko važan u doprinosu zajednice te da se humorom i pozitivnim pristupom u životu lakše rješavaju problemi. Također su tu još i poruke lijepog i nježnog ophođenja sa životinjama, da kad netko spava, a moramo ga probuditi, učinimo to na nježan način, a da kad se probudimo, prvo moramo oprati zube i umiti se te da je doručak važan obrok u danu kako bi imali snage i koncentracije te da treba jesti voće jer je zdravo.

Osim tih poruka, predstava ima nekoliko pozitivnih utjecaja na djecu.

Foto: Promo

Kako predstava „Četiri čarobne riječi“ utječe na djecu?

Predstava utječe na smanjenje vršnjačkog nasilja. Manjak uvažavanja različitosti među djecom jedan je od glavnih uzroka vršnjačkog nasilja, što je danas ozbiljan problem. Predstava je potpuno interaktivna, što znači da su djeca aktivni sudionici tijekom cijele predstave. Zajedničkim sudjelovanjem u predstavi djeca gube pojam o različitosti. Uz to, svojim vedrim načinom, koji je prema svima isti, pokazujem im da mi rad sa svima predstavlja jednako zadovoljstvo bez obzira na spol, boju kože, nacionalnost, izgled, socijalni status i zdravstveno stanje. S obzirom da me djeca doživljavaju u tom trenutku kao uzora, poistovjećuju se sa mnom i uslijed toga kopiraju moj pozitivan model međusobnog uvažavanja različitosti, čime dolazi do boljih odnosa među djecom a time i smanjenja vršnjačkog nasilja.

Osim toga, predstava ima vrlo važnu psihološku komponentu, a to je jačanje dječjeg samopouzdanja i građenje pozitivne slike o samima sebi. Moj zezantski i zabavan pristup te čarobna atmosfera doprinosi da se djeca vrlo lako i brzo opuštaju te izvlačim iz njih ono najbolje. Djeca svojevoljno sudjeluju tijekom predstave pomaganjem u izvođenju trikova. Predstava ima i umjetnički utjecaj na djecu jer potiče razvoj spontanosti, mašte i kreativnosti te slobodno izražavanje osjećaja. Na kraju za istaknuti, što je također jako bitno, predstava ima i terapeutski učinak, jer je ispunjena smijehom od početka do kraja, a smijeh pozitivno utječe na sve aspekte dječjeg zdravlja i karaktera.

Foto: Promo

Koliko dugo traje predstava?

U osnovnim školama traje jedan školski sat, odnosno 45 minuta, a u vrtićima malo kraće, 30 minuta. Često se zna desiti da u jednom jutru održim i dvije do tri predstave.

Je li naporno biti tako često na putu?

Nije, jer jako volim svoj posao i uživam u njemu, a rad sa djecom je pravo punjene baterija. Sa njima nikad nije dosadno, štoviše vrlo je zanimljivo i dinamično, tako da i oni mene svaki dan nauče nešto novo.

Koliko često i gdje izvodiš predstavu?

Predstava je primljena odlično od kada sam počeo sa njom gostovati po vrtićima i školama diljem Hrvatske. Nastupam gotovo svako jutro tijekom cijele školske godine, u čemu neizmjerno uživam, jer upoznajem divne ljude i njihov kraj.

Interes je veliki, a preporuke se šire i od usta do usta, što mi je uvijek najveći kompliment i na tome sam jako zahvalan.