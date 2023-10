Britney Spears prvi put otkriva: Ostala sam trudna s Justinom, ali nije htio biti otac

Britney Spears će 24. listopada objaviti svoje memoare "The Woman In Me", a časopis People objavio je mali dio sadržaja njezinih memoara te su objavio ulomak u kojem je pop princeza opisala svoju ljubavnu vezu s Justinom Timberlakeom. U svojoj knjizi 42-godišnja Britney prvi put je s javnosti podijelila informaciju kako je s 19. godina ostala trudna s Justinom

- Bilo je to iznenađenje, ali za mene to nije bila tragedija. Toliko sam voljela Justina. Uvijek sam očekivala da ćemo jednog dana imati obitelj zajedno. To se dogodilo puno ranije nego što sam očekivao. Justin mi je rekao da nismo spremni imati dijete i da smo premladi. Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali poslušala sam ga. Ne znam je li to bila ispravna odluka. Da je bilo prepušteno samo meni, nikad to ne bih učinila. Ali Justin je bio toliko siguran da ne želi biti otac - opisala je Spears u svojim memoarima te je u nastavku opisala kako je pobačaj bila jedna od najmučnijih stvari koje je doživjela u životu.

DailyMail.com je kontaktirao predstavnike Justina Timberlakea za komentar, ali se nisu oglasili. Kada se saznalo da Britney objavljuje svoje memoare navodno je to stvorilo paniku Timberlakeu jer je zabrinut koje će sve detalje o njihovoj romansi podijeliti u svojoj knjizi. - Jako je znatiželjan što će ona otkriti o njihovoj vezi. To ga izjeda. - rekao je izvor blizak pjevaču za Page Six. Justin i Britney izlazili su kao tinejdžeri nakon što su se upoznali i naglo su se razišli 2002. godine i ubrzo su se pojavile glasine da ga je prevarila.

Nakon toga Justinovu karijera je krenula u odličnom smjeru i njegovi albumi i pjesme su često promovirani na tvrdnjom da mu je inspiracija za glazbu i pjesme bila Britney koja mu je slomila srce. Osim o ljubavnom životu u memoarima pjevačica progovara i o obiteljskim odnosima te pogotovo o odnosu s ocem Jamiejem Spearsom koji je godinama vodio brigu o njezinim financijama, o svojim sinovima i brojnim ispadima koje je imala u javnosti tijekom najveće slave.

