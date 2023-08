Britney Spears novim objavama šokirala obožavatelje! Nakon vijesti o razvodu družila se s četvoricom muškaraca

Vijest o razvodu glazbenice Britney Spears i fitnes trenera, modela i glumca Sama Asgharija prošlog je tjedna šokirala obožavatelje ove glazbenice, a sada ih je ona ponovno zabrinula svojom najnovijom objavom. Naime, Britney je uživala u društvu nepoznatih muškaraca koji su joj prijatelji, a ono što je jedan radio njezine je pratitelje ostavilo bez teksta.

Britney je objavila videozapis na kojem ju drže četvorica muškaraca dok ona pozira za kameru, a onda u videozapisu odjednom kreće plesati. Nakon toga, jedan prijatelj kleknuo je na pod i krenuo joj lizati nogu od čizme na gore. Britney je u opisu istaknula i nejasan tekst o tome što se dogodilo.

Podsjetimo, vijest o Britneyjinu razvodu prošlog je tjedna punila medijske stupce. Naime, njezin uskoro bivši suprug taj ej koji je zatražio razvod, a to je potvrdio i medijima.

- Nakon šest godina ljubavi i predanosti jedno drugome moja supruga i ja smo odlučili završiti naše zajedničko putovanje. Držat ćemo se ljubavi i poštovanja koje imamo jedno prema drugom i želim joj sve najbolje. Sr*** se događaju - napisao je Asghari u objavi na Instagram priči. Nakon toga se javila i Britney.

VEZANI ČLANCI

- Kao što svi znaju, Sam i ja više nismo zajedno. Šest godina je dugo vremena za odnos s nekim tako da sam malo šokirana, ali.. Neću ovdje objašnjavati zašto jer, iskreno, to se nikog ne tiče! Ali, nisam više mogla trpjeti bol iskreno. Na neki telepatski način primam toliko poruka koje mi rastapaju srce, od prijatelja, i zahvaljujem vam na tome! Pravim se snažna predugo i moj Instagram se može činiti savršenim, ali je daleko od realnosti i mislim da to svi znamo. Voljela bih pokazati svoje emocije i suze, kako se zbilja osjećam, ali iz nekog razloga sam uvijek morala skrivati svoje slabosti. Ako nisam bila očev snažni vojnik, bila bih poslana na mjesta gdje bi me doktori trebali popravljati. Ali tada sam najviše trebala obitelj. Trebali bi se voljeti bezuvjetno, a ne pod uvjetima! Tako da ću biti najsnažnija što mogu i dat ću sve od sebe! I zapravo mi ide poprilično dobro. Bilo kako bilo, želim vam dobar dan i ne zaboravite se smijati! - napisala je pjevačica.

VIDEO Jeff Bezos sa zaručnicom, Katy Perry i Orlandom Bloomom uživao na večeri na jahti