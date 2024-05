Supruga preminulog pedijatra: Držali smo se za ruke do zadnje sekunde, a onda je rekao 'Idem ti ja'

Omiljeni zagrebački pedijatar iz ambulante u Španskom, Stipe Čular, preminuo je u nedjelju nakon duge i teške bolesti u 63. godini života. Vijest je potresla brojne koji ga se sjećaju kao profesionalnog i empatičnog liječnika i susjeda, a njegova supruga Mirela putem društvenih mreža danas je zahvalila na toplim porukama i podršci koju je dobila.

"Ovim putem se želim zahvaliti na svim prekrasnim riječima i porukama koje ste napisali povodom preranog odlaska mojeg predivnog supruga, doktora vaše djece, vašeg susjeda... našega Stipe.

Bio je čovjek koji je uvijek više mislio na druge nego na sebe, nesebično se davao i nikad mu nije bilo teško pomoći ili izaći u susret onima koji su ga trebali. Pomogao je djeci, obitelji, prijateljima, susjedima, ljudima koje nije znao a telefonski su trebali savjet, svojim kolegama, čak i pesekima koji su imali neki zdravstveni problem... uvijek je bio tu za sve nas. Meni je bio moj oslonac i moja stijena, moj život. Dok se nije razbolio od ponedjeljka do petka je radio u ambulanti a onda za vikend dežurao u bolnici Nova Gradiška i tako bez prestanka.... to je bilo nešto njemu posve normalno.

Ona manje poznata strana njegovog života je bila da je bio strastveni biljarist, ljubitelj nogometa i brzine, volio je slušati Led Zeppelin, Deep Purple, Queen... Volio je svoj Šibenik i svoje more, svoj gliser... znao je napamet sve vale i pričao priče gdje se kupao kao mali, gdje se družio sa prijateljima, kako je bježao iz vrtića, vozio biciklu, verao se po zidinama staroga grada, bio jako dobar sportaš i jako dobar učenik, ministrant u crkvi i sl.

Medicinu je završio u Rijeci, a onda ga je život doveo u Zagreb. Za vrijeme rata radio je u ratnoj bolnici Nova Gradiška i tamo je stekao najviše iskustva na području medicine. Jako je volio životinje, naročito svoje peseke, Terija, Cvitu i Mašu... Svako jutro se budio jako rano, skuhao kavu, zapalio svoju cigaretu, sjeo za komp i odgovarao na mailove zabrinutih mama.

Njegov se život vrtio oko njegovih malih pacijenata.

Kad se razbolio mislili smo da ćemo pobijediti bolest...Stipe je bio veliki borac, ali bolest je bila jača. Dijagnostičar kakav je bio znao je što ga čeka ali je do zadnjeg trena bio miran i priseban. Želio je umrijeti u svom domu, u svom krevetu....držali smo se za ruke do zadnje sekunde a onda je rekao " Idem ti ja". Otišao je prerano i svima je ostavio duboku prazninu i bol, ali me tješi činjenica da ga više ništa ne boli i da je njegovim patnjama kraj. Sada plovi nekim drugim morima na nebeskoj lađi. Čuvali te anđeli, ljubavi moja" napisala je Mirela na Facebooku.

Dodala je i kako će se ispraćaj održati u srijedu u 12 sati na krematoriju, a Sveta Misa zadušnica u 18.30 u Crkvi Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije. Objavu su podržale stotine komentari, a lijepi komentari o preminulom liječniku ne staju.

