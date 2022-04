Britanski komičar našalio se na račun kazne koju je od Akademije dobio Will Smith

Komičar Ricky Gervais (60) čim je čuo za kaznu koju je dobio glumac Will Smith od Akademije, moram ju je prokomentirati. Naime, Will se zbog toga što je ošamario Chrisa Rocka na ovogodišnjoj dodjeli Oscara ne smije deset godina pojaviti niti na jednom akademijinu događaju. „Nadam se da će odslužiti samo šest godina zbog dobrog ponašanja“, komentirao je Gervais na svojem Twitter profilu.

Hopefully, he'll only do 6 years with good behaviour. https://t.co/26Et5zsLWA