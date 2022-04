Jennifer Lopez videom potvrdila da se zaručila za Bena Afflecka

Glumački par Jennifer Lopez (52) i Ben Affleck (49) se zaručio, a popularna J.Lo vijest je objavila na društvenim mrežama u videu kojeg je nazvala "važna obavijest".

Na videu je Lopez blistala dok je pokazala svoj novi zaručnički prsten - smaragdno brušeni, blijedozeleni dijamant. Obožavatelji su ubrzo nakon velikog otkrića počeli slati poruke s čestitkama paru na Twitteru i Instagramu.

Ljubav između Jennifer i Bena počela je još 2002. godine, a iste te godine su se i zaručili. U rujnu 2003. godine odgodili su vjenčanje te se razišli službeno u siječnju 2004. godine. Od tada su imali druge brakove i partnere, a ljubav ih je ponovno pronašla prošle godine nakon što je Lopez prekinula zaruke sa svojim dugogodišnjim dečkom Alexom Rodriguezom.

Inače, Lopez je triput bila u braku. Prvi put s glumcem Ojani Noa no samo godinu dana, 1997.–1998., zatim s još jednim glumcem, Crisom Juddom s kojim je bila pak dvije godine, 2001.–2003., a onda i s glazbenikom Marcom Anthonyjem, s kojim je bila najduže - 2004.–2014. Affleck je samo jednom bio u braku i to s glumicom Jennifer Garner s kojom se vjenčao 2005. godine, a rastavili su se 2018. Podsjetimo, Jennifer Lopez je prvi put o drugoj šansi s ljubavi s Benom progovorila za časopis People.

"Osjećam se tako sretno, sretno i ponosno što sam s njim", kazala je glumica i dodala da je njihova druga šansa prekrasna ljubavna priča. Priznaje doduše da su imali dozu straha prije nego što su opet krenuli. "Prvi put smo bili malo naivni i malo su nas zgazili", opisala je. No ovog puta, sve je drugačije. "Sada smo stariji, pametniji, imamo više iskustva, na drugim smo pozicijama u životima, sada imamo djecu, jako smo svjesni oko tih stvari. Također smo vrlo zaštitnički nastrojeni, jer ovo je tako divan period za sve nas", rekla je Jennifer.

Problem prvog puta, rekla je, je bio što su kao mladi holivudski par svoja lica gledali na naslovnicama tabloida konstantno, što je stvorilo ogroman pritisak i na kraju dovelo do ljubavnog kraha. "Lijep je način na koji su stvari sada drugačije, osjećamo ih drugačije nego prije mnogo godina... Više je uvažavanja i slavlja, što je lijepo", kazala je Lopez. "Kada pronađete nekoga i stvarno ih, ali stvarno volite, i dobijete drugu šansu? To je stvarno rijetko, dragocjeno, predivno i ne uzimate to zdravo za gotovo", istaknula je.

