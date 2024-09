Božo Vrećo objavio emotivni status: "Sanjao sam ga sinoć i toliko je lijep bio"

Princ sevdaha Božo Vrećo na Instagramu često objavljuje fotografije s mamom Milom i govori da mu je ona velika podrška u životu. No sad je na Instagramu objavu posvetio pokojnom ocu.

Božo je objavio očevu sliku iz mladih dana. Riječ je o staroj slici na kojoj se vidi ugledni gospodin, a glazbenik je sliku držao u ruci.

- Taj čudesni čovjek je moj tata. Sanjao sam ga sinoć i toliko je lijep bio u snu - napisao je Vrećo. Pratitelji su mu uputili riječi podrške.

- Kako lijep čovjek. Poručuje ti da je ponosan na tebe i da te uvijek pazi i čuva te. Mir njegovoj duši u carstvu nebeskom - glasi jedan od komentara.

Već sam negdje vidjela fotografiju Tvog oca i zaista je jako zgodan , kao i majka i ne čudi na koga si tako i sam lijep. Tata bi bio ponosan da vidi u šta je lane stasalo, poručila mu je pratiteljica.

Podsjetimo, Božo je poznat po prekrasnom glasu, ali i zanimljivom stilu. U intervjuu za Večernji list lani se osvrnuo se na sve koji neodobravaju njegov modni stil.

GALERIJA: Nestvarna ljepota glumice Angeline Jolie (49)

- Oni koji dižu obrve na ono hrabro, drugačije, odvažno, oslobođeno, dualno, umjetničko ništa od odabranog nemaju i ne posjeduju pa se ne bavim tom i takvom strukturizacijom ličnosti. Bezdušnost je najveća kazna za takve ljude jer su to samo ljušture koje hodaju, prazne iznutra i izvana. Molim se za njih, to, dakako, mogu. Ni modni stilovi ne postoje, postoji samo sloboda koja progovara i oblikuje, razigranost djeteta u nama da spaja sve jer sve je spojivo i moguće, dok nasuprot tome postoji krutost i ograničenost koja formira tzv. stilove kako bi se ljudi opet dijelili i pripadali skupinama umjesto da pronalaze i pripadaju sebi, svojoj iskonskoj prirodi stvaranja i moći preobrazbe. Čovjek je poput kameleona samo ako to sebi dopusti i prihvati da sve može - rekao nam je Božo.

VEZANI ČLANCI:

Često boravi u Zagrebu za koji je posebno vezan i gdje ima svoja omiljena mjesta.

- Za Zagreb me veže jedno posebno prijateljstvo, neraskidivo, ušuškano i toplo, šetnja Ilicom i neizostavno svraćanje mojim divnim djevojkama u Kuću Četki na frizuru. Ručak u Fotiću, kava u Velvetu, prekrasni parkovi u kojima uživam i divni Gornji grad. Svaki put kada dođem u Arheološkom sam i Etnografskom muzeju jer su to mjesta gdje volim vidjeti postavke i inspirirati se. Cvijeće kupim kod Saše Šekoranje, obiđem par divnih antikvarnica i svakako pogledam u kazalištu operu, kazao je Vrećo.

VIDEO: Ella Dvornik progovorila o razvodu: 'Traje već tri godine i kako mi se čini – samo je nebo granica'