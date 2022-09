Blizanke zabrinute: 'Hvata me nervoza jer je Mirko nepredvidiv. Bojim se da ne bi slučajno izabrao mene'

Show 'Ženim sina?' došao je gotovo do same završnice, a kandidati su se u finalnom izdanju suočili s najtežim odlukama i birali između preostale dvije djevojke. Pred sam kraj showa kandidati su konačno bili prepušteni samima sebi da izaberu odabranicu bez pomoći i uplitanja roditelja.

Ambiciozni Mirko suočio se s možda najvećim izazovom dosad, pa je tako morao birati između dvije sestre blizanke. Otvorena i strastvena Andrea te povučena i mistična Diana pomutile su mu razum na prvi pogled, a ni one nisu ostale ravnodušne na pritisak pred konačnim odabirom. „Sad ćemo zapravo vidjeti prema kome Mirko gaji više osjećaje“, rekla je Andrea koja je od početka pokazala veći interes za Mirka od ostalih kandidatkinja, pa tako i od svoje sestre. „Znaš i sama da nemam nikakve osjećaje prema njemu, pa je Mirko u potpunosti tvoj“, poručila joj je Diana koja je s Mirkom stvorila više prijateljski odnos. No, usprkos tome, Diani je brigu stvarala Mirkova nepredvidiva priroda, pa je tako priznala: „Hvata me nervoza jer je Mirko nepredvidiv. Bojim se da ne bi slučajno izabrao mene, a ne sestru“.

Foto: Nova TV

Iako je Diana spremno Mirka prepustila sestri, odlučila je trenutak prije konačne odluke iskoristiti da upozori Andreu na njegove namjere. „Htjela bi da malo bolje razmisliš jer doživjela sam ga kao da nije za ozbiljnu vezu. Stekla sam takav dojam zato što na neki način se i Matei nabacivao i meni“, upozorila je Andreu koja je zatim odlučila porazgovarati s njim. „Moji osjećaji prema Mirku su jako pomiješani, iskreno ne znam više što osjećam, Mirko ni sam ne zna što želi, površan je, gleda više moje tijelo nego mene iznutra. Stalno mijenja mišljenja i ne želim da više okoliša, želim da bude direktan“, zaključila je Andrea koju je sestrin savjet potaknuo na razmišljanje.

Foto: Nova TV

Diana je prednost dala sestri i svojim je povlačenjem olakšala Mirkovu odluku. No isto se ne može reći za ostale kandidate koji su odluku o odabranicama morali donijeti sami. Dok su neki kandidati odlučili težak izbor odmah privesti kraju, drugi su to ostavili za posljednji susret. Inače izbirljivi Sebastian iznenadio je brzom odlukom i potvrdio Georgette kao svoju odabranicu, unatoč tome što je favoritkinja mame Sanje bila Barbara. Odluku je donio i Kristian koji je, za razliku od Sebastiana, uslišio tatine molitve i umjesto Ines odabrao Lorenu s kojom se najviše povezao pri kraju showa. Neodlučan je ostao nepopravljivi šarmer Antonio koji je odabir između Melinde i Mihaele ostavio za sam kraj. Kako će izgledati posljednji susret kandidata i njihovih odabranica u showu 'Ženim sina?' te koju će djevojku odabrati Antonio, ne propustite pogledati u sljedećoj epizodi.

Foto: Nova TV

