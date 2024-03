Bivši natjecatelj popularnog showa prekinuo s djevojkom: 'Bila je velika podrška!'

survivor

Dramatični preokreti u crvenom plemenu! Ognjen počeo okretati kandidate protiv sebe, no ipak su izglasali Varju

Ognjen se pravdao time da je iz poštene obitelji koja ga je učila da neće nikamo doći lažima. „Rekao sam Urošu da me trebaju pustiti i da znaju da nisam na strani Ivane nego njihovoj. Dobio sam povjerenje Ivane i htio sam vidjeti do kojih granica će ići to što sam slušao“, pokušao je objasniti Ognjen. Međutim, Ognjenove filozofije nisu naišle na razumijevanje u crvenom plemenu, pa ga je Stefan zamolio da smanji dojam i prestane objašnjavati.