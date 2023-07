Bivša misica i majka Hajdukovog vratara otkrila smeta li suprugu i sinu kad je nazivaju seksi mamom

Renata Lovrinčević Buljan (47) naša je poznata fitness trenerica i nekadašnja Miss Universe Hrvatske. Uz to je i majka Borne Buljana (18), vratara Hajdukovih juniora. Zgodna Renata rado na svojim društvenim mrežama dijeli atraktivne fotografije, a u uskim i kratkim kombinacijama često se pojavljuje na događanjima. Zbog nestvarne linije i u 48. godini mnogi je nazivaju "seksi mamom", a ona je sada za IN magazin otkrila smeta li to sinu Borni i suprugu Petru.

''Pa neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života.'', objasnila je.

VEZANI ČLANCI

Titulom Miss Universe Lovrinčević Buljan se okrunila 2000. godine, a prije osvajanja titule radila je kao spasiteljica na plaži u Brelima. Upravo taj posao doveo ju je i do audicije za Miss Universe Hrvatske. Vlasnici licence izbora za Miss Universe, bračni par Kraljević, primijetili su zgodnu spasiteljicu s plutačom u ruci (Pamela Anderson moment). Iako nije imala nikakvih očekivanja, izašla je kao pobjednica s krunom na glavi.

- Zvali su turističku zajednicu Brela da koja je ona mala tamna jer tad sam imala tamnu kosu. Proslijedili su mi njihov poziv u hotelsku sobu i tako sam završila na izboru za Miss – prisjetila se jednom prilikom Renata kojoj je u žiriju sjedila slavna slavna glumica Gabriela Spanic.

Inače, Renata potječe iz radničke obitelji, a već sa 16 godina počela je zarađivati svoj novac radeći u jednoj splitskoj voćarni. Nosila je kašete voća i povrća i tako preko ljeta zarađivala za džeparac. Bila je i splitska mažoretkinja, a i dan danas na izgledu bi joj pozavidjele i puno mlađe žene. Bivša misica tako još uvijek nosi kratke haljine kojima ističe vitku liniju, a zanosnim fotografijama pozornost često privlači i na društvenim mrežama. Renata je danas fitness instruktorica te ponosna majka dvojice sinova, a gotovo tri desetljeća u ljubavi je s profesionalnim vojnikom Petrom koji je čak dva puta bio u Afganistanu. Kako je često isticala u intervjuima iz prošlosti, takva joj suprugova odluka nije bila nimalo draga niti laka, no uvijek je isticala kako je veliki borac, pa je i to preživjela uz podršku obitelji i prijatelja.

VIDEO Rade Šerbedžija otkrio zašto je odbio prvo Angelinu Jolie, a onda ipak pristao na njezinu ponudu