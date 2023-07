Bili su jedinstveni fenomen u povijesti glazbe, a da nije bilo Andrewa tko zna što bi bilo s Georgeom

George Michael prerano nas je napustio na Božić 2016. godine u 53. godini života, a mnogima je i danas jedan od najvećih pop autora i pjevača svih vremena. Njegovi fanovi znaju kako je karijeru počeo još kao tinejdžer u grupi Wham!, u kojoj je uz njega bio i Andrew Ridgeley, čovjek kojem mnogi nisu znali ni ime, te su ga često oslovljavali kao "onaj drugi". No, Ridgeley nije bio samo čovjek koji je u Whamu! plesao sa strane i pravio se da svira gitaru. Da nije bilo njega, vjerojatno ni George Michael ne bi tako iskazao svoju kreativnost.

To je i tema novog hit dokumentarca koji je od prošlog tjedna dostupan na Netflixu, a zove se jednostavno "Wham!". Redatelj Chris Smith donio je nostalgičnu priču o glazbenom fenomenu koji je trajao samo četiri godine te je zasjao poput kometa i od srednjoškolskog benda postao najomiljeniji britanski pop bend s početka 80-ih. No, tko zna kako bi se razvijala situacija da je mladi, 12-godišnji Georgios Kyriacos Panayiotou došao u drugi razred. Naime, George je bio sin ciparskog imigranta, a tada je izgledao poput štrebera, s golemim naočalama i čudnom frizurom. Imao je sreću da je sjeo pokraj Andrewa, koji je bio ekstrovertiran i glavni zabavljač u razredu. Bio je to početak prijateljstva koje će ući u povijest pop glazbe. Jer, upravo je Andrew bio taj koji je pokrenuo Georgeovu kreativnost i dao mu vjetar u leđa. Andrew i Yog, kako ga je prozvao, bili su zaluđeni glazbom, a školovanje ih nije baš zanimalo.

– Dobro smo živjeli tada. Nismo imali mnogo, ali ništa nam nije nedostajalo. Nisam vidio smisla u školovanju nakon što sam naučio čitati i pisati, glavna preokupacija bilo mi je osnivanje benda i slušanje glazbe. Jedino što sam mogao zamisliti bilo je imati bend – prisjetio se Andrew, koji je školu napustio prije mature. Prvi bend koji su osnovali zvao se The Executive i s još nekoliko prijatelja svirali su ska glazbu. No, vrlo su brzo George i Andrew odlučili nastaviti kao duo i izvoditi pop glazbu. Nazvali su se Wham!, a ime je dao Andrew tijekom jednog izlaska, kada je simulirao seksualni odnos uz zvuke poput "Wham! Bam!" i slično.

– Ime je proizašlo iz potrebe za "nečim što je obuhvatilo bit onoga što nas je izdvojilo – našu energiju i naše prijateljstvo – a onda nam je sinulo: Wham! Wham! Bilo je brzo, trenutno, zabavno i burno – prisjetio se Andrew.

Prva pjesma koju snimili bila je "Wham Rap (Enjoy What You Do)", a objavili su je za Innervision Records, zahvaljujući Marcu Deanu, njihovu susjedu. No, pjesma je prošla sasvim nezapaženo, nije uspjela ući ni u top 100 britanske top-liste. Zatim su snimili "Young Guns (Go for It)", koji je ostao ispod 40 najboljih. Tko zna bi li tada odustali da ih nisu pozvali da nastupe u čuvenoj BBC-jevoj emisiji "Top Of The Pops". George u otkopčanoj košulji golih prsa i Andrew koji veselo skakuće oko njega postali su hit, a obje pjesme ubrzo su ušle u top 40.

Film prikazuje koliko je Michaela mučila želja da skrije svoju seksualnost. Wham! je već bio pokrenut kad je tijekom snimanja spota "Club Tropicana" prijatelju otkrio kako je biseksualan. Kako je grupa postajala sve popularnija, nepovezanost između Michaelove javne slike i njegove privatne stvarnosti postala je za njega ponor emocionalne nestabilnosti. Naznake toga Michael je davao u svojim pjesmama poput "Everything She Wants". Zanimljivo je bilo vidjeti kako je Michael tijekom godina poboljšavao svoju kreativnost, a to se najbolje vidjelo u priči o nastanku bezvremenskog hita "Careless Whisper". U filmu čujemo demo koji su snimili kod Andrewa, na magnetofonu u dnevnoj sobi. Michael se dvije godine nakon toga povezao s Jerryjem Wexlerom, legendarnim producentom koji je potpisao neke od najvećih hitova Arethe Franklin i Raya Charlesa. Wexlerova verzija nije se svidjela Michaelu, koji je odlučio sam producirati. U glavi je imao solo koji je pokušao dobiti s 10 različitih saksofonista. Tek iz desetog pokušaja dobio je solo koji je danas vjerojatno jedan od najpoznatijih sola na saksofonu u povijesti glazbe. Bila je to najava Georgeove solo karijere. Andrewu je bilo jasno kako nije ni do koljena Georgeu po talentu, glasu i karizmi.

VEZANI ČLANCI:

On je svoj cilj ispunio osnivanjem benda i dobrom zabavom tijekom te četiri godine. No, Georgea je obuzela slava, pa si je počeo postavljati sve veće ciljeve. Wham! je na vrhuncu slave bio 1984. godine, kada je Michael pred sebe postavio cilj da imaju čak četiri pjesme na prvom mjestu britanske top-liste. Napisao je savršenu pjesmu "Last Christmas" za koju je bio uvjeren da će biti novi broj 1. No, Bob Geldof tada je pozvao najveće svjetske zvijezde da snime "Do They Know It's Christmas?" čiji je prihod išao za pomoć gladnima u Etiopiji. Paradoksalno, George je bio tužan jer mu pjesma nije došla do prvog mjesta, a potisnula ju je pjesma u kojoj on pjeva solo.

Wham! je grupa koja je po svemu bila jedinstvena u svijetu pop glazbe. Trajali su samo četiri godine i oprostili se velikim koncertom na Wembleyu pred 72 tisuće ljudi.

– Cijelo je naše iskustvo bilo pozitivno. Velika je sreća bila što smo imali prijateljstvo kakvo smo imali. Uz Wham! smo postigli mnogo više nego što smo ikada mislili da ćemo uspjeti, postigli smo apsolutno sve što smo mogli poželjeti. Dakle, nije bilo depresivno ili tužno. Znali smo da se opraštamo od svoga mladenačkog prijateljstva, takvo nije moglo ni postojati u odrasloj dobi. Obojica smo shvatili da to ne može trajati zauvijek – rekao je Ridgeley.

Za razliku od drugih bendova koji su se raspali zbog svađe članova, Yog i Andrew ostali su prijatelji cijelog života. Ridgeley i danas o svom pokojnom prijatelju govori preplavljen emocijama. Druženje s njim definitivno je obilježilo njegov život, ali i živote nas koji smo odrastali u 80-im godinama.

VIDEO: Rade Šerbedžija otkrio neugodnu situaciju koju je imao s Alom Pacinom: 'Nikad si to neću oprostiti'