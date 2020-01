Bili su u turbulentnoj vezi i fanovi su navijali za njihovu ljubav, a onda je otkriveno ovo

Američka pjevačica i glumica Selena Gomez otkrila je intimne detalje svoje turbulentne veze s pjevačem Justinom Bieberom.

Razilazili su se nekoliko puta, no njihovi fanovi bili su uvjereni da su stvoreni jedno za drugo. Ipak, prekinuli su 2018. , a Bieber je oženio manekenku Hailey Baldwin.

Selena je o svojem iskustvu progovorila u intervjuu. - Naravno da ne želim do kraja života govoriti o ovome, ali istovremeno sam jako ponosna na sebe, na to kako se razvijam i idem kroz sve to. Dugo sam šutjela i sada sam našla način na koji razgovarati o tome i kako ispričati ono za što nisam imala priliku, pa makar to bilo kroz pjesmu - kazala je i dodala da je u toj vezi osjećala emocionalno nasilje.

- Da, gledajući danas na sve to, mogu reći da sam bila žrtva emocionalnog nasilja. To sam razumjela tek kada sam malo odrasla', naglasila je. Pojasnila je da je izuzetno ponosna na sebe i svoju pjesmu 'Lose you to love me', te time potvrdila da je pjesmu posvetila baš njemu, no kazala je kako nije puna mržnje, ali je napmenula da joj je bilo jako teško.

Podsjetimo, pjevač Justin Bieber ne skriva privatni život od svojih obožavatelja, koji su ostali šokirani nakon što je objavio kako boluje od lajmske bolesti, te je uz nju bolovao i od kronične virusne infekcije. Bieber je na Instagramu objavio kako mu je bilo teško zadnjih par godina, ali i da je svjestan nagađanja na društvenim mrežama da je ovisan o drogama.

Rekao je kako trenutačno protiv bolesti prima 'dobar tretman', ali i da će o svemu govoriti u dokumentarcu za YouTube. Kako je Justin karijeru započeo na toj društvenoj mreži, nije ni čudo da će priča o njegovu životu i planetarnoj popularnosti imati svoju premijeru upravo na toj platformi. Njegova supruga Hailey branila ga je od negativnih komentara koji ne vjeruju da lajmska bolest postoji i da mu je zdravlje zbog nje bilo ozbiljno narušeno. Zamolila ih je da malo više istraže o toj bolesti i da se educiraju prije no što počnu kritizirati.