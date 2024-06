Bijesna Tina opovrgnula sve Tiagove izjave, pa otkrila: 'Nisam znala da se nabacivao drugim ženama tijekom showa'

Ljubavna priča Tine i Tiaga iz "Braka na prvu" djelovala je idilično i par je planirao i zajedničku budućnost, a onda se dogodilo sasvim suprotno. Na okupljanju sudionika ovog showa u emisiji koja je sinoć prikazana na RTL-u pojavila su se brojne šuškanja o pozadini odnosa Tine i Tiaga. Oni nisu htjeli otkriti zašto je zahladilo među njima, ali Lovro je progovorio umjesto njih. Lovre nije imao problem reći o čemu svi pričaju u rukavicama jer mu je dosta da se od nekih prave gospoda, a njega predstavljaju kao primitivnu seljačinu kratkog fitilja dok ne znaju tko kako govori o ženama kad nema kamera.

"Čuo sam da je čovjek tražio trojac s curom s kojom je kao u ozbiljnoj vezi. Ja jesam malo lud, divlji, blesav..., ali sam malo previše konzervativan i na te stvari sam alergičan. Što se toga tiče, stvarno sam staromodan da ne mogu biti staromodniji“, rekao je Lovre. Tiago je ipak odlučio iznijeti svoju stranu priče i za RTL je rekao kako ga je iznenadilo što je Tina stvorila lažnu priču kako bi ga napala.

"Širiti glasine među kandidatima da me prikaže kao lažljivca ili stvarno prljavu osobu kada zna kako sam je svakodnevno tretirao u toj kući od prvog dana. Ona zna da se trudim stvoriti život u Hrvatskoj i da sam ovdje već šest godina - zašto lagati o nečemu tako ozbiljnom, tako jakom kao ovo i još uvijek širiti tu laž drugim kandidatima u eksperimentu?!", pita se Tiago. U nastavku je otkrio i koji je događaj doveo do ove, kako on kaže, izmišljene priče.

"Bili smo u dnevnom boravku (iste kobne noći na njezin rođendan) i nakon što je moj prijatelj otišao, rugali su mu se iza leđa zašto ne želi započeti nešto s njezinom prijateljicom jer bi tu moglo biti nešto. Onda me Tina usput pitala: Ako moj prijateljica želi, bi li pristao na trojac?" U šali i ekstrovert kakav jesam, rekao sam 'da' i bio vrlo ozbiljan, ali ubrzo sam se nasmiješio i rekao da se šalim jer to nikada nisam učinio i nikada mi ne bismo palo na pamet učiniti nešto takvo, posebno dok sam u vezi. Mislim da čak ni izvan veze, jer nikada nisam bio toliko otvoren u tom smislu, iako sam imao prilike u prošlosti", ispričao je Tiago. Dodao je kako je njegova prijateljica shvatila o čemu je riječ i samo se nasmijala i dodao je kako je Tina povisila glas.

"Tina je povisila glas i dok smo se grlili na kauču, počela me gurati govoreći: Jesi li to vidio?! Odlazi odavde!" I tako je od toga išlo prema gorem. Prava ludnica na koju nisam naviknut u životu. Zaista sam iznenađen time da bi netko bio tako nepromišljen da stvori tako tešku laž bez razmišljanja o posljedicama, ali ne sumnjam ni u što drugo što dolazi od nekoga tko želi glumiti žrtvu kada su, u stvarnosti, stvari vrlo različite", rekao je za RTL Tiago ranije, a sada mu je Tina odgovorila.

"Napad je najbolja obrana. Kad se dogodilo, da bi ikad žena pitala, za sve ove optužbe - ne bi dobila? Nikad. I to, da je on pitao za ovu stvar koju mene optužuje... nije bilo samo tada za moj rođendan nego i poslije vjenčanja s jednom osobom iz ekipe. Fuj. Uvijek u zezanciji, naravno. Štedjela sam ga u showu i štedim ga još izvan showa. Zato sam i mislila suzdržati se od intervjua i niti u showu nisam sto posto rekla svoje istine. Sve pakiram nešto, za koga? Toliko o djetetu, koji još treba postati muškarac i znati podnijeti posljedice svoj akcija", napisala je Tina na Instagramu, pa se požalila na njegov odnos prema ženama ističući kako je to njegov obrazac ponašanja.

"Takvih poruka, kako se Tiago ponaša vani, imam hrpu. Pranje sebe i bacanje svog blata na druge ljude je djetinjasto. Živjeti u tuđoj zemlji i ponašati se tako je jedna velika sramota. Ja tada njega nisam vidjela tako - iskreno. Kaže da je nagovarao svojeg prijatelja da flertuje sa mnom na moj rođendan, tko to radi?", dodala je, pa komentirala Tiagovu izjavu da mu je žao što je konzumirao vezu prije braka.

"Priča o Bogu kojeg nijedanput nije spomenuo u showu. S njime sam živjela dva mjeseca, nije bilo crkve, Isusa, niti Biblije. Sad on priča o sakramentima - gdje su? Ovo nisam još u životu doživjela. Da bih se ja žena nekome nabacivala bio bi potreban netko tko je zgodan, ekonomski sređen, obrazovan, mentalno zdrav i džentlmen. To on i njegov prijatelj nisu", dodala je i kako će njezina kuma Nikolina izaći sa svojom pričom ako bude potrebno kako bi opovrgnula njegove navode.

Podsjetimo, ovaj par u showu se od početka slagao, a i nakon showa su odlučili nastaviti graditi svoju priču, pa je informacija o njihovu prekidu mnoge rastužila.

