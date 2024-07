Anja Šovagović Despot pokazala novo izdanje: 'Preobrazila sam se u profu'

Jedna od naših najpoznatijih glumica Anja Šovagović-Despot trenutačno s Natašom Janjić Medančić nastupa po Hrvatskoj s hvaljenom predstavom 'Tere i Luce' s kojom oduševljava publiku, a u slobodno vrijeme zabvalja prijatelje i fanove objavama na društvenim mrežama.

- Evo sam se između urnebesnih gostovanja s Tere i Luce, preobrazila u profu iz…? Što kažete na frizuru? Je li dovoljno dovoljna?, napisala je pokraj fotografije na Instagramu na kojoj pozira sa zanimljivom frizurom, i nasmijala pratitelje. Podršku su joj između ostalih dali i Nataša Janjić Medančić, Jacques Houdek i Nina Violić, koja je od kolegice zatražila još fotografija.

Podsjetimo, glumica je nedavno dala veliki intervju za Ekran Večernjeg lista, u kojem je govorila kako je glumu zavoljela zbog svog oca, velikog Fabijana Šovagovića.

- Možda sam zato i postala glumica, da bih se nekako približila ocu. I zaista, naši su razgovori, recimo, tijekom rada na "Kralju Learu", kojeg smo u Gavelli radili 1984. godine, u režiji Koste Spaića, uglavnom bili o tekstu, ulogama, partnerima, redatelju. Ali, koliko god sam htjela čuti neku pohvalu, neku dobru kritiku, uvijek je to bilo zakukuljeno, zamumuljeno tisućama raznoraznih aspekata moje uloge ili same predstave.

Sve mu je drugo bilo važnije, mislila sam, kao da mu je bilo neugodno razgovarati o meni, o Kordeliji, jer bi tako morao govoriti možda previše subjektivno, previše emotivno, previše iskreno. A to se nije usuđivao. Njegova vlastita gluma bila mu je dovoljna. Njegovo osobno poniranje u samoga sebe preko umijeća glume bilo je toliko savršeno intenzivno i energično da mu nije preostajalo živaca za analizu moje igre ili analizu moje nesigurnosti i muke. Sam se u sebi dovoljno i s užitkom iscrpljivao i praznio, a mene je uglavnom prepuštao samoj sebi.

Čak je, činilo mi se tada, uživao kad bih se našla pred problemom i kada bih kao pravo balavo i glupo žensko otrčala u zahod i plakala kao ljuta godina jer nisam mogla podnijeti da mi ne ide. Puštao me da se batrgam kako znam i umijem sa svojom nedisciplinom, sa svojom arogantnošću, sa svojim strahovima i panikama. Zapravo me tjerao na nekakvu profesionalnost i nekakvu dvostruku igru: nije mi želio biti otac, želio mi je biti partner, a kakav je on genijalan i užasan partner bio, to znaju samo oni koji su s njim glumili. Kako je to bilo bolno i istodobno poučno za moju silnu taštinu i ambiciju! Međutim, nikada u životu nisam sa sigurnošću mogla razlučiti zahvaljujem li mu na tome ili mu zbog toga zamjeram!, kazala je Anja.

