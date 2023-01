Andrija Milošević o teškom životnom periodu: ‘Nisam imao novca, često sam i gladovao...‘

Crnogorski glumac i komičar Andrija Milošević (44), domaćim gledateljima najpoznatiji iz omiljenog sitcoma "Andrija i Anđelka", doselio se u Beograd prije više od dvadeset godina, a svoje je skromne i teške početke zapamtio do danas, prenosi Blic.

Milošević je imao 17 godina kada je iz rodnog Nikšća otišao na fakultet u Cetinje. Živio je u studentskom domu i to mu je, kazao je, bilo najljepše razdoblje života.

Kasnije se preselio u Beograd, gdje je, kako bi nešto zaradio, prodavao novine.

- Nije me bila sramota to raditi. Znao sam da je taj novac koji sam zaradio mnogo pošteniji nego da sam ga stekao na drugi način. Trudim se pomagati mladim glumcima. Nemam tu vrstu taštine, volim mlade i talentirane ljude. Osobno sam to doživljavao od nekih divnih ljudi u mom životu koji su mi pomogli - Milan Karadžić, Jagoš Marković, Boro Stjepanović, Svetozar Cvetković, koji me pozvao da dođem u Atelje. Tada sam dobio ospice od sreće, jer me pozvao da radim predstavu - rekao je Andrija.

Prisjetio se i kako su mu ljudi iz kazališta u kojem je glumio iznajmili stan - kako bi mogao živjeti u normalnim uvjetima.

- Divni ljudi su mi iznajmili stan u Maršala Birjuzova i kupili su mi žlice, tanjure, sve ono što je tada bilo potrebno u jednom domaćinstvu, jer nisam mogao to sebi priuštiti. Beskrajno sam im zahvalan i dan-danas, rekao je.

Priznao je i da je nekoliko puta u životu znao biti gladan te da ga je to iskustvo oblikovalo u osobu koja je danas.

- Bio sam izrazito gladan i to mi je jako pomoglo u životu. Zahvaljujući tim situacijama, danas znam puno bolje cijeniti određene stvari u životu. Hrana usporava mozak, našalio se.

Uz financije, Miloševića su mučili i neki daleko ozbiljniji problemi.

- Jedan od najtežih trenutaka bila mi je mamina dijaliza i transplantacija bubrega. To je meni osobno bio jedan od najtužnijih, najtežih trenutka u životu. Međutim, ona je to pobijedila. Sada je u sve u najboljem redu. Otac mi je preminuo i to je isto bio jako težak period za mene, ali opet, morao sam nastaviti dalje, rekao je glumac.

Inače, Andrija je postao otac u ožujku prošle godine. Sina Relju dobio je sa svojom partnericom Aleksandrom Tomić koja je rodila carskim rezom. U jednom je intervjuu za srbijanske medije objasnila da nisu krili detalje o trudnoći, ali da nisu imali potrebu medije o tome izvještavati. Tada je otkrila i da je ime dječaku dao jedan od njezinih bliskih prijatelja.

Glumac je dolazak prinove proslavio s najbližim članovima obitelji i prijateljima u jednom beogradskom restoranu. – Mi imamo takav odnos prema životu, slavimo svaki dan. Ovo je bio najljepši provod, fantastičan – kazao je. Par je u vezi već 11 godina, a detalje oko uplovljavanja u bračnu luku jednom je Milošević komentirao.

– U našem odnosu nema nekog zatezanja. Najvažnije je biti jednostavan, i u poslu, i u životu – kazao je glumac.

