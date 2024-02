Ana zgrožena Filipovim ponašanjem: 'Bez poštovanja, bez manira, misli da je neki fora frajer'

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' emitira se na RTL televiziji, a kandidati su se svi međusobno upoznali i odradili prvu zajedničku večeru. Parovi su već izrekli sudbonosno 'da', a iza njih je i medeni mjesec te početak zajedničkog života. Djevojke i njihovi muževi međusobno su dijeli svoje dojmove i stavove, a posebno je napeto postalo kada se krenulo govoriti o odnosu Ane i Alena. Alen je na početku već istaknuo da Ana nije njegov tip cure što je nju izrazito povrijedilo te par ima brojne nesuglasice, a što se sve dogodilo ispričali su i na večeru gdje su i drugi članovi eksperimenta dali svoja mišljenja. Posebno se istaknuo Filip, koji je ranije istaknuo da je dobar s Alenom te je podržao njegov način komunikacije.

- Ako ne znaš prihvatiti kritiku, ne znaš živjeti - rekao je Filip pred svima, a Ana je brzo odgovorila:

- Kritiku? Jedno je kritika, a drugo je kada se nađeš u ovako nečemu...- rekla mu je Ana i poručila da je s njim završila.

- Filipa - ne mogu. Da ne budem gruba, on je baš bez poštovanja, bez manira, bez ičega. Misli da je neki fora frajer. Vokabular mu je nikakav - rekla je Ana svoj dojam.

Podsjetimo, Tiago je spomenuo Aninu i Alenovu svađu u Veneciji, želeći da komentiraju to pred ostalima. Dodao je da voli Alena, ali smatra da je bio bezobrazan prema Ani, no on to više nije želio komentirati jer je smatrao da su sve riješili. Ipak, Klara je željela znati što se dogodilo pa joj je Tiago ukratko prepričao, a eksperti su bili neugodno iznenađeni tom situacijom i komentiranjem tuđeg izgleda. Lovre je pokušao ušutkati Tiaga da ne priča protiv drugog muškarca, no on se čudio kako netko ne može pružiti priliku nekome dok ga ne upozna, a Filip ponovio da svatko ima pravo na mišljenje te zaključio: „Ne možeš promijeniti prvi dojam.“ Eksperti su uvidjeli da je to opravdavanje lošeg ponašanja.

