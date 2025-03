Američki glazbenik preminuo na svoj 39. rođendan, bježao je od policije

Hip-hop scena je u šoku nakon vijesti o tragičnoj smrti repera Young Scootera, pravim imenom Kenneth Edward Bailey, koji je preminuo upravo na svoj 39. rođendan. Poznat po suradnjama s velikanima poput Futurea i Gucci Manea, Bailey je podlegao teškoj ozljedi noge koju je zadobio pokušavajući pobjeći od policije u petak navečer. Njegova smrt označila je tragičan kraj karijere koja je značajno obilježila atlantsku hip-hop scenu.

Drama je započela u petak navečer kada je policija Atlante zaprimila hitan poziv zbog incidenta u jugoistočnom dijelu grada, na adresi William Nye Drive. Prema navodima pozivatelja, čula se pucnjava, a jedna ženska osoba navodno je nasilno "odvučena natrag u kuću". Policajci su brzo stigli na mjesto događaja. "Kada su policajci stigli, pokucali su na vrata. Muška osoba je otvorila vrata i odmah ih zalupila policajcima pred nosom", izjavio je poručnik Andrew Smith, zapovjednik Odjela za ubojstva policije Atlante, na tiskovnoj konferenciji u subotu ujutro.

Dok su policajci radili na uspostavljanju perimetra oko kuće kako bi osigurali područje, situacija je eskalirala. "Dva muškarca pobjegla su sa stražnje strane kuće", rekao je Smith. Jedan od muškaraca vratio se u kuću, dok je drugi – za kojeg se vjeruje da je bio Young Scooter – nastavio bijeg preskačući ograde.

Nedugo zatim, policajci su pronašli drugog muškarca s druge strane druge ograde. "Činilo se da je zadobio ozljedu noge", dodao je Smith. Policajci su mu odmah pružili prvu pomoć na licu mjesta. Hitna medicinska služba prevezla ga je u Grady Marcus Trauma Center, poznati atlantski traumatološki centar. Nažalost, unatoč naporima liječnika, Kenneth Bailey je proglašen mrtvim. Ured medicinskog istražitelja okruga Fulton kasnije je potvrdio da je upravo teška ozljeda noge bila uzrok smrti, kako prenosi Page Six.

Poručnik Smith je tijekom konferencije za medije odlučno demantirao bilo kakve spekulacije ili tvrdnje s društvenih mreža da su policajci bili umiješani u pucnjavu ili da su na bilo koji način uzrokovali Baileyjevu ozljedu.

"Samo da budem vrlo jasan, ozljeda koju je zadobio nije nastala djelovanjem policajaca na mjestu događaja", naglasio je Smith. "Ozljeda je nastala dok je osoba bježala." Dodao je kako te večeri Policijska uprava Atlante nije bila uključena ni u kakvu pucnjavu, te da u incidentu na William Nye Driveu nije bilo pucnjave od strane policije.

Ova pojašnjenja došla su kao odgovor na rastuće glasine i zabrinutost javnosti, dijelom potaknute i objavama na društvenim mrežama, uključujući i one od strane reperovog sina. Unatoč detaljnom opisu slijeda događaja koji je doveo do tragičnog ishoda, mnoga pitanja ostaju otvorena. Policija još uvijek istražuje prvotne navode iz 911 poziva o pucnjavi i otetoj ženi. "Nismo uspjeli potvrditi ništa od toga, što je također dio naše istrage", rekao je poručnik Smith. Do sada nije pronađena ženska žrtva niti su potvrđeni navodi o pucnjavi prije dolaska policije.

Zbog kompleksnosti slučaja i javnih spekulacija koje su se pojavile, u istragu je uključen i Georgia Bureau of Investigation (GBI), državna agencija koja često preuzima istrage incidenata u koje je uključena policija ili koji izazivaju veliku pažnju javnosti. Njihova neovisna istraga trebala bi pružiti dodatnu razinu transparentnosti i utvrditi sve činjenice oko incidenta.

Young Scooter, rođen u Walterboru u Južnoj Karolini, preselio se u Atlantu s devet godina i postao je važan dio tamošnje rastuće hip-hop scene. Proboj je ostvario 2012. godine potpisivanjem za izdavačku kuću Freebandz, koju je osnovao njegov bliski prijatelj i suradnik Future. Iste godine izbacio je hit singl "Colombia" koji ga je lansirao na nacionalnu scenu.

Poznat po svom sirovom, "off-the-cuff" stilu repanja bez prethodnog pisanja tekstova – tehnici koju je nazivao "count music" – Scooter je brzo stekao reputaciju autentičnog uličnog pripovjedača. Njegov mixtape iz 2013. godine, "Street Lottery", uključivao je gostovanja velikih imena poput Futurea, Gucci Manea, Young Dolpha i Chief Keefa. Iste godine surađivao je s Gucci Maneom na hvaljenom mixtapeu "Free Bricks 2" i potpisao za Waka Flocka Flameov Brick Squad Monopoly. Njegova diskografija uključuje i suradnju s Futureom i pokojnim Juice WRLD-om na pjesmi "Jet Lag" iz 2018. godine.