Alex izgubio u duelu protiv Nancy: 'Zasluženo sam izgubio. Nancy je bila bolja'

Prije toga, u igri za osobni imunitet, vrijednu je ogrlicu osvojio Luka. U razgovoru s njim, Mihaela mu je kazala kako je mislila da će joj prepustiti ogrlicu, no to se nije dogodilo. „Znaš ti da ako sam siguran ja, sigurna si i ti“, rekao joj je Luka. S obzirom na veliku odluku koju mora donijeti, na plemenskom vijeću otkrio je kako mu nije lako i da mu je pomalo i žao što nije Mihaeli prepustio ogrlicu i ovu tešku odluku.

Nakon tajnog glasovanja, većina članova plavog plemena odlučila se za Alexa kao idućeg sudionika duela, koji je time peti put otišao u bitku za opstanak. Potom je Luka jasno iznio svoju odluku i odabrao Nancy za Alexovu suparnicu u duelu. Objasnio je svoj odabir, ističući važnost međuljudskih odnosa i povezanosti unutar plemena. „Kad pogledam poligone, nitko ne odskače pretjerano osim Mihaele. Vodio sam se međuljudskim odnosima i s ostalima sam bolje povezan, pa je Nancy logičan slijed“, razlog je koji je pred svima iznio Luka. Nancy je istaknula kako je to očekivala i da nikome ne zamjera. „Moja želja za ostankom je tu. Došla sam ovdje s jednim ciljem, a to je da ostanem što duže“, kazala je Nancy prije odlaska u duel.

Alex je borbu njih dvoje nazvao borbom malih gladijatora, s obzirom na to da oboje dolaze iz Pule. No pobjednik je mogao biti samo jedan, a to je bila Nancy, za koju je Alex rekao da od sada ima saveznika u poroti. „Zasluženo sam izgubio. Nancy je bila bolja. Što se tiče svih mojih nominacija, ne želim se više vraćati na to – bilo pa prošlo. Ponosan sam na svoj put ovdje, na svoje pleme“, rekao je Alex te zahvalio suplemenicima na lijepim trenucima, a on se sada pridružuje poroti.

Kako će se dalje odvijati uzbudljiva igra na dalekom otoku u Dominikanskoj Republici, ne propustite doznati u novim nastavcima 'Survivora'.

