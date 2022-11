Alen Vitasović o teškom razdoblju: 'Bio sam na podu, gledao sam smrti u oči'

Istarski pjevač Alen Vitasović (54) spreman je na novi početak nakon duge borbe s ovisnošću o alkoholu stoga najavljuje koncert u klubu Sax 5. studenog s novim bendom u kojem sviraju još dva - Vitasovića.

"Bit će to prava štala kako se kod nas u Istri naziva dobar provod i zabava. U bendu su sad dva Vitasovića, koji su mi rođaci, basist i gitarist i svi skupa jedva čekamo zagrebački nastup", kazao je Vitasović za Gloriju.

"Ne moren bez nje", "Jenu noć", "Ja ne gren", "Gušti su gušti", sve su njegovi hitovi kojima je obilježio devedesete zbog čega je postao estradni fenomen i miljenika žena. No, alkoholizam mu je ugrozio karijeru pa se tijekom pandemije odlučio vratiti stvari u svoje ruke stoga je izbacio singlove “U dušu”, “Oštarije su mi zaprli”, “Ili si ili nisi”, “Da se ne zatare” i “Vrime je za doma poć”.

"Bio sam skeptičan prema pandemiji, postavljao sam si brojna pitanja, činile su mi se pretjeranima sve te mjere predostrožnosti, izolacije i ostalo, ali kad me dohvatila - skoro me dokrajčila. Bio sam na podu, gledao sam smrti u oči i sam sebi sam rekao da ne pristajem da tu sad krepam kao pseto. Ne želim biti patetičan, ali stvarno sam pomislio da je još mnogo toga preda mnom i odjedanput se pojavilo - svjetlo. Zato sam se digao, kao što se uvijek dignem. Ne zovu me uzalud feniksom koji se uvijek diže iz pepela", kazao je.

