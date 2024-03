Aleksandar Stanković: 'Da su svi ostali Jugoslaveni kao što su se busali nekada u prsa, rata sigurno ne bi bilo'

Aleksandar Stanković (53), dugogodišnji voditelj emisije "Nedjeljom u 2", gostovao je u intervjuu Lade Tomičića na VIDI, digitalnom audiovizualnom kanalu, gdje su pričali o njegovom životu. Stanković je pričao o svom djetinjstvu u Bačkoj Topoli i Subotici te kasnije o selidbi u Karlovac kada je njegov otac, koji je bio vojno lice, tražio premještaj. U Karlovcu je hrvatski voditelj završio osnovnu školu, a nakon smrti oca 1983. godine, seli se s majkom u Zagreb. Tamo je diplomirao 1995. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je otkrio da mu je želja bila diplomacija.

- Pravo sam upisao 1989. i onda je vojska bila godinu dana. To su one posljednje godine u JNA i nakon toga studiranje - počeo je voditelj i dodao: - Ja sam imao neke iluzije da ću ja nakon završenog Pravnog fakulteta ići u diplomaciju, odnosno neku diplomatsku školu pa da će mi to neki put biti. Tamo negdje 1993. shvatio sam da vjerojatno ništa od toga. Nisu sretna vremena bila za Aleksandra Stankovića koji bi išao u neku diplomaciju, odnosno da bi vjerojatno u HDZ morao ući, tako da to sigurno nije bila opcija.

Iako nije imao nikakvih traumatičnih iskustava za vrijeme rata, voditelj je otkrio anegdotu kada se zaposlio na Hrvatskom radiju. - Prošao sam audiciju i to je bila neka školica šest mjeseci i kad je to završilo, počeo sam raditi na radiju. Ali, dosta godina kasnije sam doznao da mi tadašnji ravnatelj HRT-a nije htio potpisati ulaznicu da uopće mogu ulaziti na HRT. Čovjek naravno nije znao tko sam ja, ali ime i prezime je bilo problematično - priznao je Stanković te dodao da mu je sve priznala tajnica, a kasnije mu je potvrdio i Nenad Stazić koji je tada bio njegov prvi urednik. Prve radijske tekstove pomogla mu je pisati Jadranka Kosor, a jedan od njih je i o bombardiranju Zagreba koji je bio prvi izvještaj o tom događaju.

Đorđe Balašević je jedan od gostiju koje Aleksandar Stanković nije uspio ugostiti u svojoj emisiji "Nedjeljom u 2". - Ja sam 2004. otišao u Novi Sad u namjeri da upoznam Balaševića i da ga pozovem u emisiju. Prvo sam dogovorio sastanak s njegovom suprugom Oliverom. Našli smo se u Novom Sadu u jednom kafiću. Onda je Olivera nakon 15 ili 20 minuta procijenila valjda da sam normalan i rekla "Ajmo mi sad kod nas kući gdje nas Đole čeka". Ja nisam znao da ću se sresti s njim. Bio je vrlo ugodan - ispričao je Stanković.

Poslije su izmijenili privatne brojeve telefona i dva puta je Balašević kontaktirao Stankovića da se ispričaju. Deset dana prije dogovorene emisije, Balašević se prestao javljati. - To što sam se ja čuo i vidio s njim 2004. godine, to je bilo sve što sam ja uspio doći do njega - dodao je voditelj. Prisjetio se i plakata kojeg je postavio 200 metara od Balaševićeve kuće te dodao da je došlo do problema s tim plakatom zbog potpisa Mije Radenković. - Ta žena postoji i on je navodno nekada imao nešto s tom ženom - počeo je Stanković.

- Tako da ti je Đole, nakon što sam ja postavio taj plakat, on promijenio ime u pjesmi. Ja čak imam i snimke, ona više nije bila Mia Radenković. On je to na koncertima drugačije izvodio - napomenuo je voditelj te da se obitelj pokojnog glazbenika uznemirila nakon što je vidjela sam reklamni pano. - Došao sam do Jovane, kćeri, koja je rekla "joj, to je nas uznemirilo, ali evo kad smo doznali da ste vi, onda ajde, to je u redu - zaključio je, a otkrio je da mu Rade Šerbedžija sigurno neće doći u poznatu emisiju.

- Pa meni Jugoslaven nije uvreda, jer da su svi ostali Jugoslaveni kao što su se busali nekada u prsa, rata sigurno ne bi bilo. Jugoslaveni po meni nisu velikosrbi i to nisu ljudi koji su započeli rat. Možda jesu neki koji su za sebe mislili da su Jugoslaveni, ali nisu bili. Bili su ustvari ostrašćeni pripadnici svoje nacije. Tako da nije mi to nikakva uvreda. Sentimentalan jesam prema državi u kojoj sam se rodio, a duboko svjestan da danas ona ne može postojati i bolje da smo odvojeno, u političkom smislu. To bi bila nepodnošljiva država u kojoj bi Srbi i Hrvati živjeli skupa i imali neko zajedničko predstavničko tijelo, tako da bolje da je ovako. Ali, sad kad je već ovako, onda imamo slobodne ruke da komuniciramo na drugim poljima, a njih hvala Bogu ima - iskren je bio Stanković.

Dodao je kako prije nije bilo toliko mržnje te da je društvo postalo surovije i krvoločnije te da su u njegovoj osnovnoj školi neki navijali za Dinamo, neki za Crvenu Zvezdu, a neki za Hajduk te da nikad nitko nije to vidio kao neki problem. - Sjećam se da je "Dinamovo med i mlijeko" Zeko davao intervjue gdje je rekao da je "nezamislivo osamdesetih kad sam ja bio u Dinamu, da u publici bude vrijeđanja na nacionalnoj osnovi" - kazao je Stanković.

Često su pokušavali smijeniti voditelja s javnog servisa, a pritisaka je bilo s raznih strana, no svakako u najboljem sjećanju će mu ostati Mirko Galić koji ga je i doveo. - On mi je bio i gromobran prvih sedam godina i najčešće primjedbe koje su dolazile na moj račun kao tog novinara koji provocira i tako dalje, uopće nisu dolazile do mene. On je sve to kanalizirao nekako i dozvolio mi je da pustim dosta duboko korijenje. Tako kad je on otišao, kad se promijenila vlast i kad su došli neki urednici kojima nisam baš bio drag, to korijenje je bilo čvrsto da bi me tako lako maknuli - iznio je domaći voditelj. Dodao je da je devet braniteljskih udruga došlo na sastanak sa Stankovićevim ravnateljem gdje su tražili smjenu voditelja zbog tvrdnje da je Domovinski rat bio građanski rat. Spomenuo je i tužbu Josipa Đakića zbog toga, ali da je Đakić izgubio na sudu.

Voditelj legendarne emisije "Nedjeljom u 2" u svibnju ove godine proslavit će 1000. emisiju te da je planira napraviti po principu nekih uspomena iz ranijih emisija te se prisjetiti situacija koje nisu mogle biti vidljive u samoj emisiji. Pamti da su ga Mira Furlan i Mišo Kovač nakon emisije zagrlili i poljubili, ali i da je suprugu upoznao u studiju.

- Pamtim jednu situaciju kada sam Borisa Dvornika odveo kući. Bio mi je gost i onda mu je avion letio za Split, valjda u osam navečer. Pitao sam ga što će raditi do tada, on meni kao da će otići na aerodrom i čitati novine. Pa sam rekao dođite kod mene doma, meni mama živi blizu. - otkrio je voditelj za kraj kako je ugostio pokojnog glumca na ručku te time oduševio svoju majku koja je obožavala Dvornika.

